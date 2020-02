Embarazada con coronavirus dio a luz a una bebé sana

Una mujer de 38 semanas de gestación dio a luz a una bebé el último jueves 30 de enero. Según los médicos que atendieron la labor, la madre llegó al hospital con 37,3 centígrados de fiebre producto de la infección del coronavirus 2019-nCoV, un patógeno que ya ha matado a 362 personas.

Recientemente, la agencia oficial estatal de noticias china Xinhua ha informado sobre el nacimiento de la niña, quien afortunadamente llegó al mundo sana y salva a pesar de la temible situación de salud de su madre.

La mujer de Heilongjiang (noreste de China), tuvo que ser sometida a una cesárea de urgencia en el hospital número 6 de Harbin. Los médicos tuvieron que usar protectores, gafas y una mascarilla durante la cirugía para evitar contagiarse, ya que la mujer no dejaba de toser y tenía mucha fiebre. Su pequeña hija pesó 3 kilos al nacer y tanto ella como la madre fueron puestas en cuarentena médica y observación.

Según ha explicado el subdirector del hospital donde la madre y su bebé están ingresados, Na Hui, el bebé tenía una puntuación en el test de Apgar de 10, la más alta posible. Afortunadamente, las pruebas de coronavirus que le realizaron a la recién nacida el viernes y el domingo, salieron negativas.

Aunque la condición de la bebé y de la madre son estables, tienen asignados equipos médicos para monitorear cómo van avanzando.

Good News! A pregnant woman infected with novel #coronavirus gave birth to a healthy baby girl in a hospital in Harbin, Heilongjiang province on Jan 30. After several days’ medical quarantine and observation, both the baby and her mother are in stable condition now. #China pic.twitter.com/JSrzHgsRQy