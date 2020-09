Martín Vizcarra y sus 10 razones por la que no renunciará tras filtración de audios

El mandatario Martín Vizcarra rompió su silencio luego de haberse difundido unos audios por parte del presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón de la bancada de Unión por el Perú, quien emitió tres grabaciones que evidenciaban una coordinación entre el presidente, la secretaria general de Palacio de Gobierno, Mirian Morales, y la asistente administrativa de Palacio, Karen Roca Luque.

Filtración de audios del presidente Vizcarra sobre caso 'Richard Swing'

En el audio se le escucha a la secretaria de Palacio de Gobierno manifestar su incomodidad ante un supuesto apuro por Martín Vizcarra para que presente su renuncia y sea publicado en el Peruano.

La mujer señala no estar involucrada en el caso de Ricardo Cisneros, sin embargo, el mandatario le replica. “En una investigación, estamos todos involucrados y… salimos todos en conjunto”.

"El presidente está diciendo mientras. Estructura cómo se debe responder a la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo podemos permitir que nuestro presidente haga una estrategia en base a la mentira? Así, estamos corroborando nuestra hipótesis", señaló el legislador de UPP sobre los audios que fueron entregados forma irregular y anónima.

Martín Vizcarra: 10 razones por qué no renunciará a la presidencia

- “Es una grabación clandestina puesta en escena colocada como en la mejor época de Vladimiro Montesinos”.

- “No voy a negar la conversación, fueron conversaciones internas como hace cualquier institución que fue dado en el marco de investigación”.

- “¿Quiénes están detrás de esto? No nos tembló la mano cuando promulgamos la ley del antimonopolio, de los octógonos o cuando constitucionalmente disolvimos el Congreso”.

- “Sabíamos que los grupos opositores buscarían cualquier pretexto para atacarnos. El 29 de julio un periodista de prensa extranjero nos informó sobre el audio que se difundió hoy”.

- “Esto es una patraña para tener el control del Gobierno para una reelección de los congresistas. A estos personajes no les interesa el interés del país. Solo quieren asegurar el control del país”.

- “Llama la atención que se haga públicamente (los audios) al día siguiente que se mandó al Congreso el impedimento de postular candidatos investigados en primera instancia”.

- “Esos audios han sido manipulados y editados maliciosamente, sacado mis palabras de contexto. Acusaciones inexistentes”.

- “Yo nunca he negado conocer al señor Cisneros. Si quieren vacarse acá estoy con la consciencia tranquila. Nada de lo presentado no constituye vacancia, no me corro y no renunciaré”.

- “Solo buscan manchar por intereses políticos”.

- “Cuando emprendimos la lucha frontal contra la corrupción. Siempre hemos sido atacados por las fuerzas oscuras y siempre hemos respondido”.