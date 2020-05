¿Sientes que tu pareja depende de ti en todo? Estas señales lo indicarían así

El enamoramiento es un proceso muy bonito que experimenta nuevos cambios, sin embargo, cuando este se excede puede volverse perjudicial para la persona o la relación de pareja.

Una pareja dependiente olvida todo lo que pueda pasar a su al rededor e incluso su estado anímico se define en base a su enamorado o enamorada lo cual estaría mal.

Consecuencias de ser una pareja dependiente

Supongamos que esa relación llegue a su fin, la persona dependiente atravesaría por un fuerte golpe emocional, quizás hasta caería en la depresión. Por eso se habla mucho del amor propio y de tener en primer lugar nuestro bienestar.

Una persona con esta característica no podrá hacer nada solo siempre necesitará de la otra persona. Esto funciona como un círculo vicioso en la que solo sus ojos está enfocado en lo que le sucede a su "pareja".

¿Cuál es el comportamiento de una pareja dependiente?

1-. Pone condiciones a su pareja, por ejemplo; te quedas conmigo o tus amigos, escoge! Esto definitivamente daña mucho la relación, ya que, lo vuelve tóxica.

2-. Te acompaña a todos lados, no te deja solo o simplemente necesita que tú vayas a su lado porque sino no tiene ganas de hacerlo. En otras palabras, no tienen su espacio propio para hacer sus cosas solos ¡Esto es alarmante!

3-. Te llama a cada rato para saber de ti y todos tus movimientos. Si no sabes de ti se desespera. Se pone muy intensa con el tema de saber todo lo que haces y si nota algo sospechoso empieza a celarte.

4-. Pasa mucho tiempo a tu lado, prefiere dejar de hacer otras cosas para buscarte y llegar a donde estás.