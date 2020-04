Frases para empezar a hacer 'sexting' y no quedarte con las ganas

El sexting puede ser la manera de interactuar de una manera distinta con un toque picante y caliente, a pesar del aislamiento social que hoy vivimos ¡Tranquila, todo tiene solución!

Aquí te compartiremos las mejores frases para empezar a practicar 'sexting' con tu pareja o con quien se te provoque. Tips infalibles que te llevarán a disfrutar de un chat hot por whatsapp o tus redes sociales.

Hacer 'sexting' durante la cuarentena puede convertir tu tiempo en un momento más divertido e interesante. A veces la distancia fortalece o hace más misteriosa la relación.

Gracias a las redes sociales e internet podemos encontrar diversos medios donde practicar esta modalidad tan moderna. Esto definitivamente hace que sintamos que tenemos más cerca a la persona que tanto deseamos.

Frases para iniciar una conversación caliente

"¿Te gustaría que te mande una fotito...?": Una forma directa, pero a la vez llena de suspenso y misterio que despierta la provocación en quien lo lee.

Evita mostrar el rostro o detalles muy propios de tu cuerpo en las fotos o videos que envíes para evitar posibles manipulaciones o chantajes sexuales.

"Estaba pensando en ti y se me ha escapado un gemido": Esta frase es aun más directa y provocadora. Nadie se espera un mensaje así de la nada. La hora perfecta sería en la noche a eso de las 10 pm.

"Me gustaría tocar tu piel sin parar": No es una frase totalmente sexual, pero tratándose de la piel y lo que implica esto en nuestro sistema despierta el lado sensual.

"¿Dónde te gustaría tocarme primero?": Definitivamente, con esto harás que su mente vuele e imagine tu cuerpo. Podrías acompañar esta frase con una foto o video hot. Ten por seguro que solo tu cuerpo estará en su cabeza toda la noche ¡No podrá dormir pensando en ti!

Recomendaciones para el 'sexting'

Cuando decides hacer sexting con una persona que no es tu pareja o alguien del que no confías completamente, ten cuidado. Si bien es cierto, ahora hay más personas que deciden practicarlo, ya que, tenemos el impedimento de salir. Posiblemente, pasemos un buen tiempo sin volver a estar en contacto con la gente. Esto tiene todavía para un buen rato, pero es mejor no desesperarse y actuar con precaución.

Así que, dentro de este contexto, tenemos que cuidar también nuestra intimidad, ya que, intercambiar contenido propio e íntimo, no se debe hacer con cualquier persona. A partir de esto, corremos el riesgo del chantaje o acoso sexual. Siempre ten la seguridad de que estás compartiendo tu intimidad con una persona segura.