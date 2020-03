¿Es posible vivir con mi ex bajo el mismo techo?

Luego de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann confirmaran que su relación tomaría nuevo rumbo, como ponerle fin al amor que los une para enfocarse en reforzar su amistad, todo por el bien de su hija. Varias dudas han saltado a la palestra.

Y es que han pasado casi seis años desde que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann están juntos, dos de ellos con la hija que procrearon. Por lo que los problemas de la mediática pareja se volvieron en el pan de cada día para todos sus fanáticos. La prensa no dejaba de asediarlos, especialmente por su extraña y peculiar forma de “amar”.

Tiempo, espacio y respeto fue lo que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann pidieron a familiares, amigos y seguidores, pero además aclarando que su familia siempre estaría primero que todo y que seguían trabajando en ellos mismos, por lo que una reconciliación no queda descartada.

Rompen esquemas

Aislinn Derbez calmó las especulaciones acerca de su “separación” con una serie de historias en Instagram en donde se le observa al lado de su hija y el padre de esta, Mauricio Ochmann, los tres disfrutando de una serie de obsequios que causaron una gran alegría a Kailani y a sus papás.

Esta fue la forma en que decidieron demostrar que una separación como tal no existe, pese a que su relación ha cambiado en los últimos años. No dejaron de ser buenos amigos, el apoyo mutuo siempre estará, como el amor que le tienen a su niña, quien es la más beneficiada, pues aunque sus papis no estén en un amorío propiamente dicho, ella siempre los unirá, pase lo que pase.

Tanto Aislinn Derbez como Mauricio Ochmann tienen varios compromisos en puerta, pero han procurado ordenarlos de tal forma que uno trabaje y el otro se quede en casa con la niña, así siempre se siente amada, protegida y respaldada por ellos.

Aislinn Derbez pronto reaparecerá en la tercer y última temporada de “La Casa de las Flores”, mientras que Mauricio Ochmann tiene en puerta dos películas, una al lado de Omar Chaparro y otra al lado de Fiona Palomo, hija de Eduardo Palomo.