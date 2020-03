Por qué mi pareja me trata distinto cuando está con sus amigotes

Alejandro Sanz no se equivocó al decir “no es difícil es decir te quiero cuando estamos solos, lo difícil es hacerlo cuando estamos todos”. El cantante español lo comprendió todo, porque más de una ha conocido al tímido que a solas es capaz hasta de bajarnos la luna, el sol y las estrellas, pero cuando está en público se avergüenza de sus sentimientos, y quizá de la relación.

El principal motivo de que cambie tu forma de tratarte es miedo. Y como nos duele que hagan eso, porque si está dispuesto a ser nuestra pareja, debería tratarnos de la mejor manera, tal cual nos merecemos.

Si te ves envuelta en estas engorrosas situaciones, lo mejor es que se lo comuniques de frente, sin necesidad de ir por las ramas. Sabemos que no hay un manual para las relaciones, sin embargo, podemos visibilizar por qué tu pareja se comporta así.

No se siente a gusto

Sí, tu pareja puede que no se sienta cómodo con sus sentimientos, y no quiere mostrar vínculos contigo para que si te vas, no le pregunten sobre ti o le reclamen por haberte dejado ir. Lo importante aquí es saber por qué tu pareja se está comportando así y qué le ha provocado esas dudas.

Para no recibir mofas de sus “amigos”

Como lo mencionamos, tu pareja conoce a su gente y si lo hace por protegerte, es importante que lo indique para que no piensas algo que no es. No tengas miedo de preguntar, con el tiempo también aprenderás a conocer a su círculo y a identificar esas personas de las que debas cuidarte.

Para que no le digan “saco largo”

Entre los hombres es muy común que les dé pena mostrar sentimientos porque luego otros les catalogan de débiles, ridículos y hasta se mofan de que sea la mujer “la que lleva los pantalones”. Lo importante aquí es que tu pareja esté segura de lo buena que es la relación y que sepa ignorar esas críticas que no valen la pena.

Está cuidando tus reacciones

Sí, tal vez tu pareja te tiene miedo a ti, a que digas algo incorrecto, a que hables de mas de la relación, pero de ninguna manera es motivo suficiente para que actúe así ante los demás sin explicártelo antes.

No te está tomando en serio

Este es el escenario más común de todos. Una persona que avanza en la relación pero tarde en presentarte a sus seres queridos es alguien que solo te usa para pasar el rato, quizá por placer, por darle celos a alguien o simplemente por no aburrirse, pero no planea pasar la vida contigo.