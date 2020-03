Pareja gay recibe mensaje homofóbico en restaurante

Una pareja homosexual vivió un terrible caso de discriminación en un restaurante de Córdova, Argentina. Los enamorados denunciaron a través de Facebook la gran ofensa que recibieron por parte de un trabajador del establecimiento de comida llamado Ititaly.

De acuerdo a los hechos recogidos por el diario Clarín, Edgar (29 años) y Leonardo (35) pasaban una velada romántica en dicho restaurante. Como entrada ordenaron ñoquis, de plato fuerte un tiramisú, pero el trago amargo de la noche ocurrió tras pedir el postre para llevar, el cual fue una nutritiva ensalada de frutas.

Una vez acabada la cena, la pareja le pidió la cuenta al mozo, pero se llevaron una ingrata sorpresa al recibir el boucher de pago, pues encontraron una frase ofensiva y homofóbica: “Ensalada de fruta para los putos”.

Tras leer la impertinente y vulgar frase, inmediatamente pidieron a la mese que leyera el ticket y se sorprendió tanto como ellos. “No voy a olvidar nunca su cara de “me quiero matar”, contó la pareja a un medio argentino.

En redes sociales, Leonardo pidió más empatía con las personas y señaló que no podía creer que aún existiera gente con tanto odio hacia otros. “Facebook me pregunta qué pienso… y creo que nada. Se me nubla el pensamiento cuando intento creer que aún existe gente con tanta bronca y odio a un pibe común, como yo, que solo intentó comer ñoquis y ensalada de frutas. Es ahora de replantearse la gente con la que nos rodeamos y “trabajamos”. ¡Más empatía con el prójimo, por favor!”, publicó.