¿Cómo romper la anorgasmia?

Si has tenido una vida sexual activa, y no has experimentado un orgasmo, no te preocupes, es más normal de lo que parece. Este “problema” afecta alrededor del 30% de mujeres en el mundo. Solo en Estados Unidos, Europa, América Central y del Sur, el número que no alcanza el orgasmo varía entre 16% y 28% y en Asia los números alcanzan el 40%.

La carencia de orgasmos en el sexo se conoce como la anorgasmia y, en 90% de los casos, las causas se deben a cuestiones psicológicas y no fisiológicas, por lo que se considera que todo está en la mente.

En relación a ello, Khaterine Rowland, la autora de The Pleasure Gap: American Women and the Unfinished Sexual Revolution o “La brecha de placer: las mujeres estadounidenses y la revolución sexual inacabada”, explica que las mujeres normalmente están más preocupadas por la frecuencia con la que tenían relaciones sexuales en lugar de concentrarse en lo bueno de que es el sexo en sí.

“A menudo, la frecuencia es un sinónimo de placer, pero estas estadísticas nos dicen poco acerca de si las mujeres disfrutan del sexo que tienen”, escribió Rowland tras entrevistar a muchas mujeres sobre el deseo sexual durante cinco años.

La especialista asegura que el sexo no se trata solo de un pene que penetra la vagina. “Es increíblemente difícil de romper con el modelo arraigado de que colocar un pene en la vagina es el vértice de la mezcla erótica. Y no solo los hombres están presionando para que esto sea un medio confiable de salir. Las mujeres también continúan luchando con el concepto de que el sexo insertivo es la piedra angular de la intimidad”.

El “froti froti” en vez del “mete saca”

La licenciada Cecilia Ce afirma que una manera de romper la anorgasmia es dejar el tradicional “mete y saca” para probar el “froti froti”, acción de friccionar el clítoris en la mujer y el glande en el hombre, o de generar calor en distintas superficies del cuerpo al estimularse contra la piel.

“¿Qué es el mete saca? La penetración del pene en la vagina sin ningún otro roce del cuerpo. Es decir, cuando el pene entra en la vagina, pero no se toca otra parte de los genitales”, explicó la doctora.

Sobre todo, Cecilia Ce pide que seamos honestas con nosotras mismas y con nuestras parejas. Si hay que pedir algo, hacerlo sin complicaciones. Una vida sexual normal y excitante se trata de definir lo que funciona para una pareja y para nadie más. Cada uno es un mundo.