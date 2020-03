Algunas chicas lo quieren, otras ni siquiera conciben la idea, pero lo que no se puede negar es que los “fuck buddy” están dando la hora. Y es que en primera instancia no todos tus salientes pueden ser llamados de esta manera.

Las cualidades de un “fuck buddy” no se encuentran así nomás. Esos hombres tienen un no sé qué que nos encanta, sin embargo, hay varias chicas que aún no saben reconocer a uno cuando lo tienen en frente.

¿Qué es un Fuck buddy?

Es un individuo colaborador que acepta de manera desprendida tener una relación abierta y sin compromisos basada explícitamente en sexo; es decir, un amigo sexual o con derecho. Un amigo con beneficio que estará para ti siempre.

Para que la tengas clara, acá te mostramos las cualidades del perfecto “Fuck buddy”.

Cómo es el perfecto “Fuck buddy”

Sexy o nada

Él te debe parecer medianamente o altamente bueno o atractivo o sexy. Esto es importante a la hora de tener encuentros sexuales, no es lo mismo tener sexo por ejemplo con un chico que se parezca a tu actor o cantante favorito, que con uno que aborreces y no te agrada. Prioridades.

Ambos deben ser solteros

Ni tú ni él deben estar sumergidos en una relación, y mucho mejor si ambos ya superaron a sus ex parejas. Ya que, si alguno de los dos está involucrado en un matrimonio o tienen novios, ya no serían amigos con derecho, sino solo amantes y tú tomarías el puesto de la “otro”. Sororidad, por favor.

Dar placer

-Debe ser bueno en la cama. No te decimos que se sepa todas las poses sexuales del kamasutra, pero sí que tenga un buen conocimiento de este. Lo recomendable antes de que sean amigos sexuales, es tratar de conocerse, experimentar y juguetear un rato. Si tienen química, ahí es.

Nada de amigos

Importante, no debes ser mejores amigos. No es conveniente tener lazos de amistad o una trayectoria juntos, porque se involucran y así no funcionaría.

Poco diálogo

No es tu pareja, ni tu amigo, solo deben estar conectados en el acto sexual, pues con el “Fuck buddy” no se habla, no se conversa, ni mucho menos es necesario conocer su día a día.

Es un secreto

No debe existir la mínima muestra de que ustedes están teniendo encuentros sexuales, así es mejor. No puede haber fotos, ni mensajes en redes sociales. Lo que sí pueden hacer es comunicarse con mensajes en códigos secretos o posteando canciones que solo ustedes entiendan el significado.

Sin reclamos

Tal vez esto sea lo más importante a la hora de tener un “Fuck buddy”. No deben existir los reclamos, ni los celos.