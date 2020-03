Señales que indican que tu cuerpo te pide sexo

Tras años de una linda y duradera relación, su ruptura nos deja un poco vacías. Quien nos juró alguna vez amor eterno ahora es un completo extraño y con él, varios de nuestros secretos, sentimientos, emociones y anécdotas se pierden. Sobre todo, dejamos de tener una vida sexual activa.

Al dejar de tener sexo con la misma intensidad que cuando lo tenemos en una relación, nuestras emociones comienzan a cambiar, de un momento a otro te llegan pensamientos que nunca habías tenido y es que te hace falta este tipo de actividad.

Incluso, hay veces que te lo pide a gritos. Por ello te presentamos cinco señales que indican que necesitas tener sexo.

No soportas el estrés

Si tienes irritación al máximo y preocupación en altos niveles. Digamos que dejaste de ser tú, ahora vives tu versión histérica y apresurada, sabes que necesitas una pausa sexy para regresar a tu “yo” relajado.

Tus fantasías sexuales aumentan

Tú imaginación no hace otra cosa más que fantasear con las escenas más hot que viste recientemente en pelis. Esto se debe a que tu cuerpo está ansioso por tener este tipo de contacto físico.

Dejas de creerte atractiva

Todos esos pensamientos del sexo y la usencia de este lo comienzas a relacionar con tu aspecto físico. Sientes que no le interesas a nadie y te has vuelto en un ser humano poco deseable. Alto, no pienses nada de eso, son sólo ideas que llegan a tu cabeza, tú eres responsable de hacer que se vayan y no perder tu confianza.

Dolor sin sentido del cuerpo

No has hecho ejercicio ni ningún esfuerzo muscular significativo como para que sientas malestar físico. Esto significa que tu cuerpo te está pidiendo este efecto analgésico natural que se desprende de las endorfinas cuando tienes sexo.

No soportas la soltería

Tu dosis de felicidad disminuye y en tu cabeza ronda la idea de hablarle a un ex para sentirte acompañado a quizá salir a buscar un ‘one night stand’. Tranquila, tu cuerpo y emociones sólo te están indicando que les hace falta un encuentro pasional.