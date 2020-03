¿Por qué mi pareja me da su contraseña de celular?

El celular se ha convertido en una extensión de nosotros. Nos organiza el día, nos ayuda a ubicarnos y, sobre todo, es un auténtico guardián de secretos. Por eso nos hace tan difícil creer cuando nuestra pareja nos da la clave de su Smartphone de buenas a primeras, sin haberlo pedido siquiera.

Pero, ¿qué significa que mi pareja me dé su contraseña del celular? Puede ser una señal de confianza o de celos, eso dependerá de que tan tóxica o sana sea su relación de parejas. Además, deben de tener en cuenta que el acceso al móvil es uno de las fantasías preferidas de las personas manipuladoras.

Si te encuentras ante una disyuntiva al recibir tan grata sorpresa de tu enamorado, y quieres obrar de la mejor manera, debes responderte estas preguntas: ¿Te gustaría revisar el celular de tu pareja? ¿Te gustaría que él o ella revisara el tuyo? Si no la tienes clara, igual deberían sentarse a conversar al respecto, pues están ante un gran paso en su relación.

¿Qué significa que mi pareja me dé su contraseña del celular?

Aunque creas que a nadie le nace ese gesto, existen casos que son verdad. La fidelidad debe de nacer de la pareja y no es algo que podamos exigir o imponer. El hecho de que te dé la contraseña del celular no habla de que simplemente confía en ti, sino de que es algo que le preocupa y que lo hace porque tiene miedo a que surja un malentendido. Seguro ya tuvo problemas de ese calibre en relaciones pasadas.

Recuerda que no se trata de que sean un libro abierto el uno para el otro, pues tienen derecho a algo de privacidad siempre y cuando no hagan de ella motivos y espacios para faltarte a la relación.

¿Y si mi pareja me pide mi contraseña de celular o redes sociales?

Ten cuidado. Quien no confía no es capaz de amar y la mente humana es capaz de jugarnos sucio haciendo ver problemas donde no los hay, debemos ver más allá de eso. Además, quien no confía en su pareja también lo hace por inseguridad, pues siente una amenaza de que llegue alguien mejor, de que la pareja se arrepienta de estar a su lado u otro.

Sin embargo, que no te preocupe si tu pareja te exige alguna clave, sino que debes consultar el porqué de la petición. Además de recalcarle de que no tiene nada de qué preocuparse. Si no confía en ti de plano, deberás evaluarte si vale la pena continuar con la relación.

Recuerda así se empieza, primero con la clave de tu celular y luego puede comenzar a controlar tus amistades y hasta como llevas tu vida. Eso no termina bien en ningún sentido.