Así coquetea una mujer inteligente

Las mujeres son expertas en muchas cosas, entre ellas el coqueteo. Tienen el don de encantar al sexo opuesto, y no tiene nada que ver con el físico, sino es algo mucho más fuerte, como su presencia, su forma de desenvolverse en el mundo y la forma en la que mira.

Estas cualidades son propias de las mujeres inteligentes, que están seguras de sí mismas, su autoestima está bien trabajada y sabe que es más que una sonrisa bonita. No es que no le importe el físico, disfruta cuidarse y verse bien, pero tiene una forma de mantener cautivo a su pareja. Simplemente tienen la capacidad de atrapar por medios de los pensamientos.

¿Cómo coquetea una mujer inteligente?

Las mujeres inteligentes provocan interés en los demás con solo escucharlas, pues siempre tienen algo interesante que decir. Además, despiertan curiosidad, ya que cuando están en silencio son un misterio. Y el género opuesto desea descifrar que estarán pensando. Estas mujeres son impredecibles, siempre tienen algo nuevo para ofrecer.

Una mujer inteligente tiene la capacidad de mostrar sus virtudes y simplemente tienen la buena vibra, que los defectos pasan a segundo término. El hecho es que basta con la primera impresión para impactar a la otra persona. En especial su expresión corporal tan activa, atrae, son muy de gestos al hablar.

Los hombres también se enamoran de las personalidades, también establecen vínculos emocionales fuertes. Lo cierto, es que las mujeres inteligentes ponen a pensar a un hombre, los invitan a cuestionarse de todo.

Por otro lado, no son de las que están a la disposición del hombre, no olvides que a ellos les gusta esta idea de estar a la expectativa, cazar y al darse cuenta que tienes tus propios pasatiempos, metas y retos, harán lo que sea para ganarse un lugar en tu agenda. Recuerda que no es nada complicado enamorar a alguien.