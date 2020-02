Si tu mamá desaprueba a tu novio, es por tu bien y debes hacerle caso

No existe momento perfecto para presentar a tu nueva pareja ante tus padres. Aunque estés convencida de que él es el indicado, y alistes todo para que salga excelente, ellos no podrán ver lo que tú ves en él, mucho menos tu madre.

Nuestras madres tienen un sexto sentido por descifrar que o quien nos hará daño con tan solo la mirada. Así que si presentas a tu novio y minutos después de su partida tu mamá te confiesa que no le cayó nada bien y que le tiene “mala espina”, trata de no sentirte triste y comprende sus palabras. Su único objetivo es salvaguardar tu integridad y amor propio.

No eres la primera, ni la última persona que atraviese por este conflicto. Por lo que debes aprender de las situaciones que alguien más atravesó para no caer en la angustia, ansiedad y frustración luego que tu relación amorosa no logre conciliar con tu relación familiar, según indica la doctora Naychaly Rivera Nieves.

Recuerda que el instinto materno no tiene igual y es sumamente poderoso. Este se crea desde que te lleva en su vientre, por lo que nace un fuerte vínculo entre las dos, que durará por toda la vida. Esa es la razón por la que no le gustaría que nada ni nadie te hiciera daño y si es posible, te quiere alejar de todo mal que ella sienta cerca. Y ahí viene el conflicto, porque tu te aferras a esa persona y, en cierto modo, está bien porque también debes cometer tus propios errores.

Sin embargo, cuando tu mamá te diga “ahí no”, créele, porque por algo te lo dice. A ella el pasar del tiempo la ha hecho sumamente sabia. Tu madre lo único que desea para ti es que no sufras o atravieses por lo que ella ya pasó.

Es cierto que el ser humano es imperfecto por naturaleza y tu novio no es la excepción, sin embargo, toma en cuenta lo que mereces y créetelo tú misma porque si no, tu mamá hará gala de ese sexto sentido para decirte que “con él no es”.