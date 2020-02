Cómo superar la traición de una “amiga” (paso a paso)

La vida te dará varios golpes y, aunque seas una mujer fuerte, es difícil recuperarse. Por eso Wapa.pe te enseñará como superar la peor traición de todas: la de una “amiga”.

Bien dicen que los amigos se cuentan con los dedos de la mano, y sobran dedos. Pues pocas veces imaginamos que la persona que nos dio todo su apoyo y le dimos nuestra total confianza y respaldo, sean precisamente ellas quienes nos den la puñalada por la espalda.

Es difícil presagiar esta traición, por no decir imposible. Se trata de una persona que te conoce bien, que ha sido tu acompañante en tus mejores y peores momentos. Sin embargo, entre ese dolor y sorpresa que sentimos en el corazón ¿podemos sanar? La respuesta es un rotundo “Sí”.

Como superar la traición de una “amiga”

Claves del pasado

Después de la reacción inicial, tómate un tiempo para acomodar tus ideas y analiza cómo fue la relación en el pasado. ¿Esa amiga realmente siempre estuvo para ti o era más la estima de tu parte? Si te identificas con la segunda, quizá no era tu amiga, pero tú la veías como tal.

Las oportunidades de crecer

A veces, una traición es lo mejor que te puede pasar. Personas que no valen la pena se irán de tu vida en lugar de “acompañarte”. Cuando una persona se va de tu vida es un espacio para crecer, para aprender, quizá alguien más llene ese espacio y supere las expectativas, pero por ahora lo importante es que sanes y aprendas de esta experiencia errores que no debes repetir.

El perdón te libera

Perdonar te hace grande, siempre perdona para ser libre y no dudes en desearle lo mejor a quien se va porque así atraerás otras bendiciones a tu vida. No te rebajes a los chismes o los ataques, porque eso solo dejará al descubierto lo oscuro de tu personalidad.

Refúgiate en los tuyos

Repite esto siempre: nunca estarás sola. Sabemos que perder a una amiga de esta forma duele, pero tienes pareja, familia y otras amigas que te ayudarán a sentirte mejor, no te presiones por cerrar el capítulo, deja la situación tome su camino con calma y enfócate en otras prioridades, hay muchas personas más que merecen tu estima.

El futuro

Como si fuera una ruptura amorosa, los miedos de este dolor siempre se harán presentes al conocer alguien nuevo. No debes medir con la misma vara a alguien inocente que no tiene nada que ver con el pasado. No dudes en establecer nuevos lazos, pero hazlo sin los fantasmas del pasado, pues el miedo podría arruinar las nuevas amistades.