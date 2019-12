Alessandra Rampolla da tips para mantener una buena relación con tu suegra

Cuando la relación se va afianzando con tu pareja, llega un momento importante y que muchas veces nos llena de nervios: conocer a los padres de tu novio.

Pues, siempre hay el temor de no lograr congeniar bien con la madre de sus parejas. Y como este es un tema más común de lo que pensamos, a través de su canal de YouTube, la sexóloga Alessandra Rampolla te da los tips para que mantengas una buena relación con tu suegra.

Tu suegra es importante para tu novio

La famosa sexóloga señala que en primer lugar debes de entender lo importante que es tu suegra para tu pareja. Recuerda que es su mamá, ¿y quién más importante que la mamá?

Alessandra también menciona que, aunque sea la relación de tu pareja con su mamá sea conflictiva, es muy distinto que él diga algo o una crítica negativa de su madre, a que tú lo hagas.

Por ello, “abstente de comentar ciertas cosas y ten en cuenta siempre lo importante que es esta figura para la persona que tú tanto amas”, aconsejó Rampolla.

Entiende las diferencias

Otro consejo que da Alessandra Rampolla es que, “entiende las diferencias. No solo generacional, también las diferencias culturales. Las cosas en la casa de tu suegra se hacen de manera distinta a como lo hacía tu mamá, entonces ten paciencia y trata de comprender de dónde vienen esas diferencias”.

Sin competencias

Rampolla señala que no se debe de competir. “A veces uno, la nuera o el yerno sienten que de alguna manera se tiene que competir, no lo hagas, porque esta es una trampa a la cual no vas a querer entrar”.