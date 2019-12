Alessandra Rampolla explica porqué no es malo tener sexo todos los días

En una relación de pareja el sexo importa, y mucho. ¿Por qué? Pues, el tener intimidad con la persona que amas es uno de los más grandes placeres de la vida.

Pero, ¿Es malo tener relaciones sexuales todos los días? Esta duda Alessandra Rampolla lo respondió en su canal de YouTube.

“Malo no es. Si tienes tiempo, tienes energía y encuentran que eso está nutriendo la relación de pareja, que no están cayendo en una rutina sexual, que lo utilizan en un espacio para ser creativos, para extenderse, para jugar, para conectar, entonces es fantástico”, respondió la famosa sexóloga puertorriqueña.

Sin embargo, también señaló que “no debe ser una expectativa en ninguna relación de pareja que el sexo sea a diario. De repente van a ver situaciones en los que no se puede dar una relación sexual a diario, y eso también está bien, que no se convierta en una presión sostener esa frecuencia sexual de por vida. Pero mientras los dos lo estén disfrutando, se mantenga interesante la relación sexual, no hay problema”.

Así que, tener sexo los 365 días del año vale la pena. Wapa, ¿Te animas a tener relaciones sexuales a diario?