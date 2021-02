¿El zancudo puede transmitir la COVID-19 luego de picar a un contagiado?

Tras la pandemia del coronavirus en el país, algunos usuarios consultan si hay posibilidad de que los zancudos puedan transmitir la COVID-19 tras picar a un infectado.

En ese sentido, el médico oncólogo Elmer Huerta explicó que el dengue y el sika son transmitidos por los zancudos, pues el virus, mediante su evolución, ha sabido acoplarse a vivir en la glándula de la saliva de un mosquito.

"Entonces cuando el zancudo se posa en la piel de la persona y coloca su saliva, ahí está el virus", reveló el Dr. Elmer Huerta en Sanamente.

No obstante, el galeno indicó que la evolución necesita mucho tiempo y años de adaptación. La COVID-19 no tiene esa posibilidad, por lo tanto no podría transmitirse por insectos como el zancudo.

Por otro lado, la doctora Rosa Macavilca Peschiera, coordinadora COVID - Área de Salud Ocupacional, de la Clínica Médica Cayetano Heredia (CMCH), mencionó a Wapa.pe que la Organización Mundial de la Salud aseguró que los mosquitos son los vectores más importantes del virus del dengue, del zika y muchos otros.

“Si bien con este nuevo virus como lo es la SARS-CoV-2 no es virus que haya sido identificado ni en un mosquito ni transmitido por el mismo. Entonces, no podemos aseverar esa información. Recordemos que igual este virus es relativamente nuevo y hay muchos estudios que falta realizar sobre él”, advirtió la experta.

“Pero, la posibilidad que un zancudo (el que por ejemplo entra a nuestro cuarto por las noches) nos esté transmitiendo este virus es muy baja e improbable. Por ahora el factor de transmisión de la COVID-19 más fuerte son las gotículas que expectoramos al hablar, al toser o estornudar”, puntualizó la doctora Macavilca.