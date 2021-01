UPCH asevera que voluntaria fallecida recibió el placebo y no la vacuna Sinopharm

La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) aseveró el último martes mediante un comunicado que la voluntaria de 54 años que fue parte de los ensayos clínicos de la vacuna china de Sinopharm y perdió la vida por la COVID-19, recibió el placebo. La casa de estudios señaló que, por este motivo, el fallecimiento de la maestra "no tiene relación con la vacuna".

"De acuerdo a la sugerencia de la entidad regulatoria y con la autorización del Comité de Seguridad y Monitoreo de Datos (comité autónomo e independiente distinto al equipo de investigación del ensayo) es que procedimos con la apertura del ciego del producto de investigación recibido por nuestra participante, encontrando que pertenecía al grupo que recibió el placebo", se lee en el comunicado de la UPCH en Twitter.

"Es importante precisar que el fallecimiento de la participante no tiene relación con la vacuna ya que recibió el placebo, por lo que haremos los informes pertinentes a las entidades éticas y regulatorias, manteniendo las actividades habituales en el Ensayo Clínico Fase 3 Vacuna COVID-19", agrega el centro de estudios.

Por otras parte, el investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Dr. Germán Málaga, se pronunció sobre la muerte de la voluntaria y aseveró que a todos los voluntarios que reciben las dosis de vacunas contra la COVID-19 se les pide que sigan con las medidas de prevención.

"Cientos de veces les decimos que tienen que tener los cuidados como cualquier otra persona. Que hagan de cuenta que no están vacunados porque no sabemos si las vacunas que estamos administrando funcionan o no, ya que una de las primeras razones del estudio es demostrar si funcionan o no", enfatizó el Dr. Málaga.

Hubo comunicación con la familia directa

Respecto a la denuncia que realizó la hermana de la difunta afirmando que no recibía seguimiento por parte del personal de salud, el doctor Málaga también respondió.

"Nosotros si hemos mantenido contacto todo el tiempo con la hija de la voluntaria que falleció. Con la señora (la hermana de la fallecida) nunca hemos hablado porque tenemos comunicación con los familiares directos y todo el tiempo le hemos apoyado. Incluso antes del diagnóstico COVID-19", puntualizó el doctor Germán Málaga.