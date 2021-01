Voluntaria peruana que participó en ensayos de la vacuna Sinopharm murió por COVID-19

La familia de una voluntaria peruana que participó en los ensayos clínicos de la vacuna china de Sinopharm denunciaron este martes, 26 de enero, que Mariela Vela de 54 años murió por coronavirus.

La hermana de la paciente fallecida mencionó en ATV Noticias que su hermana, quien tenía dos hijas, perdió la vida el 25 de enero. Además, indicó que Mariela no padecía de diabetes e hipertensión, a pesar de que los médicos anunciaron lo contrario.

"Yo tengo los documentos. Aquí están mis pruebas. A ella le hicieron todo tipo de exámenes antes de inocularle las dos dosis de la vacuna. Aquí dice que si es hipertensa, que si es diabética, no podía ser vacunada. Ayer falleció mi hermana a las 7 de la noche. Ahora los doctores dicen que es hipertensa y diabética", contó la hermana de la voluntaria peruana.

Asimismo, la hermana de la víctima aseveró que la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) no monitoreaba a su familiar.

"Ella fue el día martes y miércoles y la vuelven a regresar. El jueves, tras hacer un escándalo, recién la hospitalizaron hasta ayer que fue el desenlace fatal para mi hermana. Su esposo y mi hermana se contagiaron al mismo tiempo. La suegra de mi esposo falleció el último día de diciembre. Presumimos que ahí se pudo haber sido el contagio", añadió.

Germán Málaga se pronuncia sobre muerte de voluntaria

Por otra parte, el investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Dr. Germán Málaga, habló sobre la muerte de la mencionada paciente por coronavirus y aseveró que a todos los voluntarios que reciben las dosis de vacunas contra la COVID-19 se les pide que sigan con las medidas de prevención.

"Cientos de veces les decimos que tienen que tener los cuidados como cualquier otra persona. Que hagan de cuenta que no están vacunados porque no sabemos si las vacunas que estamos administrando funcionan o no, ya que una de las primeras razones del estudio es demostrar si funcionan o no", enfatizó el Dr. Málaga.

Afirman que sí hubo comunicación con la familia directa

Respecto a la denuncia que realizó la hermana de la difunta afirmando que no recibía seguimiento por parte del personal de salud, el doctor Málaga dijo lo siguiente:

"Nosotros si hemos mantenido contacto todo el tiempo con la hija de la voluntaria que falleció. Con la señora (la hermana de la fallecida) nunca hemos hablado porque tenemos comunicación con los familiares directos y todo el tiempo le hemos apoyado. Incluso antes del diagnóstico COVID-19", agregó.

Después, el galeno explicó quiénes son aptos para recibir la dosis del ensayo de la vacuna contra la COVID-19 en el país. "Es un estudio muy abierto, efectivamente la señora tenía diabetes, incluso tomaba pastillas. El criterio de exclusión es si la enfermedad está descontrolada".

Germán Málaga manifestó que en este ensayo clínico están aceptando personas de todas las edades y que tengan alguna enfermedad preexistente, pues de esa forma también se puede saber que tan eficaz sería la vacuna contra el coronavirus.

Placebo y dosis real de vacunación

"Placebo es el acompañante de la vacuna pero no tiene la vacuna en sí. Sirve para ver cuales son las reacciones ocasionadas por la vacuna y el placebo y es la única forma de establecer cual es la eficacia", añadió.

Málaga remarcó que no hay ninguna vacuna efectiva al 100% y por eso hay que tener cuidado y no relajarse.

Finalmente, el especialista lamentó el sensible fallecimiento de la paciente con coronavirus, por lo que aconsejó seguir tomando precauciones hasta que el 70% de la ciudadanía esté vacunada.

Comunicado de UPCH sobre fallecimiento de la voluntaria peruana

Neumólogo habla sobre vacunas contra la COVID-19

El médico neumólogo, Dr. José Luis Cabrera, de la Clínica Internacional, señaló a Wapa.pe que las vacunas contra el coronavirus que se están aplicando a millones de voluntarios en el mundo podrían tener problemas desfavorables.

"En relación a los eventos adversos de las vacunas que están aplicándose en muchos países del mundo, es necesario mencionar que la mayoría de ellos son eventos adversos leves que comienzan a aparecer entre el primer y tercer día de la aplicación. (...) Los síntomas más frecuentes son dolor, enrojecimiento en la zona de la vacuna, hinchazón, fiebre", reveló el doctor Cabrera.

"Hay algunas vacunas que pueden tener algunas particularidades; por ejemplo, han existido alertas cuando un tipo de vacuna americano en la que se ha recomendado que las personas muy alérgicas no se vacunen por presencia de reacciones de hipersensibilidad", añadió.

Cabe resaltar que el médico neumólogo aseguró que las vacunas contra el coronavirus van a crear anticuerpos en el organismo. "Esta serie de vacunas que están distribuyendo en todas partes del mundo constituyen en medida preventiva más eficaz contra la COVID-19, ya que va a crear anticuerpos sin que la persona pase por el transe de la enfermedad con los peligros que esta acarrea. (...) El vacunarse individualmente va a proteger a las personas que nos rodean", puntualizó.