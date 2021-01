Investigador de UPCH: La vacuna de Sinopharm es efectiva contra la nueva variante de COVID-19

El investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Dr. Germán Málaga, explicó que la vacuna de Sinopharm que llegará este mes al Perú es efectiva contra la nueva variante de COVID-19. Además, el experto señaló que las dosis de vacunas de otras farmacéuticas también son eficientes contra mutaciones del virus.

"Cuando se veía el secuenciamiento se observaba que las mutaciones en esta nueva cepa no operaban en los sitios blancos que tienen las vacunas. Desde el principio se tuvo tranquilidad que las vacunas no iban a ser afectadas en su eficacia debido a que las mutaciones no forman parte del área o zonas del virus donde se ataca con anticuerpos", reveló el doctor Málaga a TV Perú.

"En primer lugar sí es controlada porque todas las vacunas incluida la de Sinopharm no debería haber ninguna razón para pensar que no sea efectiva debido a la nueva variante. Es lo que se sabe hasta hoy 8 de enero. Las cosas cambian muy rápido en pandemia", agregó.

Aumento rápido de contagios por nueva variante

Asimismo, Germán Málaga aseveró que con la confirmación de la llegada de la nueva variante de COVID-19 en el país, los nuevos contagios se pueden incrementar de forma más rápida.

"Lo que estamos viendo son rápidas proyecciones. La gente desde que se enferma hasta que se pone mal esto ocurre en un tiempo más breve que el anterior. Estamos viendo una situación en que los pacientes evolucionan mucho más rápido, y que explota más en núcleos familiares".

"Estamos viendo que familias enteras vienen complicadas, cosa que no veíamos en el curso anterior de la pandemia. Eso es una observación clínica que tenemos muchos colegas que venimos viendo a pacientes (COVID-19)", remarcó el investigador de UPCH.