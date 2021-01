¿Qué secuelas graves deja la COVID-19 en jóvenes?

Los contagios por coronavirus en jóvenes se han incrementado en el país. También, las graves secuelas de la enfermedad viral causan alarma en los pacientes recuperados y el personal de salud del Ministerio de Salud (Minsa), y el Seguro Social de Salud (EsSalud).

Asimismo, hay pacientes jóvenes recuperados del coronavirus que sufren las secuelas como un silbido en el pecho, cansancio por falta de oxígeno, dificultad para dormir, caída de cabello, entre otras. Incluso, muchos de ellos no han tenido comorbilidades ni padecen enfermedades como diabetes, presión alta y obesidad.

"Casi siempre me tiembla la mano y eso me frusta. (...) Esta enfermedad es multisistémica y tan rara. (...) Me atacó a mí en el sistema nervioso periférico central y me dañó estos tres dedos", dice al programa Punto Final una paciente que superó la enfermedad en la cama de una Unidad de Cuidados Intensivos hace un año, sin embargo, la joven aun presenta secuelas graves del coronavirus.

Consecuencias graves en jóvenes

Asimismo, el médico y vocero de EsSalud, Richard Requena, que se infectó de coronavirus también aseveró que ha presentado daños en su organismo por la enfermedad mortal.

"Tuve una etapa de la enfermedad muy grave, algo que se pudo manejar en casa. Sin embargo, las consecuencias posteriores a los primeros meses sobre todo fueron bastante fuertes como falta de aire a mediados esfuerzos al subir escaleras, al caminar un poco", aseveró el doctor Requena.

Del mismo modo, otro médico de EsSalud reveló varias secuelas de la enfermedad letal en pacientes jóvenes y personas menores de 40 años.

"En este virus, problemas neurológicos, reumatológicos, gastrointestinales, inclusive pueden durar un par de años estas secuelas", añadió.

Finalmente, los expertos de Salud esperan que las secuelas del coronavirus sean reversibles en pacientes recuperados. "Algunos pacientes dicen que 'siento como un hormigueo'", remarcó.