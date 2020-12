Sancionarán a proveedores de Ivermectina por venderla para tratar el coronavirus

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad intelectual (Indecopi) inició un procedimiento administrativo sancionador contra 10 proveedores de Ivermectina y Dióxido de cloro de La Libertad, que habrían incurrido en publicidad engañosa al ofrecer ambos medicamentos como tratamiento curativo para el coronavirus, a pesar de que no hay evidencia científica que lo afirme.

Un grupo de fiscalizadores de Indecopi en La Libertad (ORI La Libertad), mediante la modalidad de consumidor incógnito, detectó el ofrecimiento de estos fármacos como cura contra la COVID-19, en especial, por medio de las redes sociales.

De inmediato, procedió a contactar a los vendedores que ofrecían estos productos, quienes también daban protocolos para su ingesta, tal como lo haría un médico mediante una receta médica. En uno de los casos, el comercializador de Dióxido de cloro ofrecía el servicio periódico de preparado de la dosis en los domicilios de los pacientes COVID-19.

Minsa recomienda no automedicarse

La Ivermectina y el Dióxido de cloro no han sido oficialmente prescritos como tratamientos para curar el coronavirus, toda vez que los científicos en el mundo no han confirmado las propiedades 'curativas' de estos medicamentos. Además, el Ministerio de Salud recomiendó a la población a no automedicarse con dichos fármacos.

El ofrecimiento de ambas medicinas como curativos de la enfermedad constituiría una publicidad engañosa, por lo que se procedió a iniciar el procedimiento sancionador. De confirmarse la infracción por dicho motivo, a la luz del procedimiento, la multa que se impondrá podría llegar hasta 3 millones 225,000 soles (750 UIT).

Wapa, el Indecopi está alerta ante posibles vulneraciones a los consumidores, para lo cual pone a disposición todos sus canales de atención: vía telefónica al (01) 224-7777 o al 0-800-44040 (línea gratuita), en ambos casos digitar opción 6, anexo 4403 desde celulares; vía WhatsApp al 945-769777. También, el correo electrónico sacreclamo@indecopi.gob.pe o el reclama virtual.

¿Cómo evitar el contagio del coronavirus?

Cabe resaltar que, para evitar la propagación del COVID-19, el Gobierno recomienda guardar al menos un metro de distancia de otra persona, usar mascarillas y lavarse las manos de manera frecuente.