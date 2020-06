Coronavirus: ¿Cómo evitar contagiarse a través del dinero luego de comprar?

La cifra de infectados de coronavirus sigue en aumento en todo el territorio nacional, por ello es importante seguir todas las medidas preventivas para evitar el contagio de la nueva enfermedad y un punto que quizás no se haya prestado mucha atención es la infección a través del dinero.

Es importante mencionar que diversos estudios han sostenido que el coronavirus puede sobrevivir en diversas superficies por varios días. Por ejemplo: En el acero y plástico puede durar hasta tres días, mientras que en cartón 24 horas y en el cobre 4 horas. Entonces, ¿Cómo evitar infectarte con el dinero luego de comprar?

Ante ello, el doctor Elmer Huerta, explicó que el virus no está en el medio ambiente sino donde hay personas. Es así que una forma evitar que la nueva enfermedad entre a tu hogar a través de las monedas se debe seguir la siguientes recomendaciones.

“Quien te está dando el vuelto es una persona que está trabajando todo el día y está expuesta a muchos billetes y monedas que la gente se las está dando y tú no sabes si esa gente, que está pagando, está infectada no, si se lavó las manos o no, si esos billetes y monedas están contaminados”, advirtió el especialista en salud pública.

El Dr. Huerta recomendó a la población tener tu monedero o billetera junto con las cosas que llevas al mercado en la puerta de tu casa porque dentro de ella no vas a usar estos artículos y se mantendrán apartados. Además, recordó que ni bien entras a tu vivienda, debes limpiar tus zapatos y lavarte las manos con agua y jabón.