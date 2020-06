Médico venció a la COVID-19 luego de estar 55 días en UCI [FOTOS]

Hasta la fecha, son varios médicos que han podido vencer a la COVID-19. Hace poco, el doctor Juan Morales Maraví, de 58 años, en medio de los aplausos del personal de salud, salió de alta luego de darle dura batalla al coronavirus y haber estado 55 días internado en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

El doctor, quien trabaja en la oficina de seguros de este establecimiento de salud, fue dado de alta en medio de aplausos y arengas, pues este nosocomio ha puesto en buen recaudo la salud de muchos galenos de diversas regiones, aunque es el primer caso que logra salir de UCI después de permanecer casi dos meses de internamiento.

El médico, durante estas semanas, se mantuvo en pie de lucha frente a una enfermedad que resulta mortal para varios pacientes en una sala de cuidados intensivos. Él presentaba un cuadro de insuficiencia respiratoria y neumonía atípica y a causa del nuevo coronavirus se le complicó.

Pese a todas las bajas probabilidades de ganarle la guerra a la COVID-19, el doctor despertó y abandonó la UCI el pasado 17 de junio.

"Me siento bien ahora que he salido de alta, estoy contento, lo que les puedo decir es que no nos regalemos a la enfermedad, cuídense, protéjanse", expresó el galeno al ser dado de alta.