Dr. Fernández sobre la Ivermectina: “Si más peruanos lo tomaran, habría menos casos de COVID-19”

Un nuevo fármaco que ha generado gran impacto en la sociedad es la Ivermectina, ya que sería el medicamento clave en la lucha contra el nuevo coronavirus. Pero, ¿qué tanto se conoce sobre este ello?

De acuerdo al Dr. Manolo Fernández, gerente de laboratorios Farvet, explicó a través de un medio local que la Ivermectina y la Hidroxicloroquina, son medicamentos de prevención ante el coronavirus. “Si todo el Perú tomara Ivermectina, en 15 días no habría casos de COVID-19 o bajaría un 90%”, explicó.

“Para prevenir el COVID-19, podemos usar la Ivermectina o Hidroxicloroquina. De esta forma podemos bajar de gran manera la incidencia de esta pandemia. No hay peligro de usar dosis de Ivermectina por una sola vez y cubrirse por 30 días ante la enfermedad. Es como usar un chaleco antibalas. Nadie se ha muerto en el mundo por tomar una dosis de este medicamento”, explicó el especialista.

No obstante, a pesar lo efectiva que podría ser la Ivermectina, el experto aclaró que existen dos tipos de presentación de este fármaco. “El de uso humano, que se utiliza una gota por cada KG de peso. También tenemos el de uso veterinario”.

“Este último viene en dos envases, pero no se debe usar como inyectable bajo ningún motivo, sino de manera oral. La de uso veterinario se debe usar un centímetro cúbico por cada 50 KG de peso. Una persona de 200 KG, tomaría 2 CM. Solo por una vez, y tiene una cobertura por 20 o 30 días de prevención. Es decir si en una familia alguien se enfermó por COVID, el resto debe tomar Ivermectina. Si la tomo cada o 20 o 30 días no me va a pasar nada”, exhortó.

¿Qué pasa si las personas toman la Ivermectina?

El Dr. Fernández explicó que si la población peruana tomara este medicamento, los casos de COVID-19 disminuirían considerablemente. Es más, se atrevió a estimar que si se diera el caso, en julio, todos los peruanos volverían a su vida normal.

Asimismo, el galeno recomendó tomar este fármaco con jugo o leche, debido a que es algo aceitoso. “Deberíamos tomarla hasta que salga la vacuna”. Sin embargo, también explicó que se debe tomar una dosis adecuada.

¿Qué provoca la Ivermectina en el cuerpo?

“Evita que el virus se multiplique en las células. Por eso, la Ivermectina y la Hidroxicloroquina trabajan muy bien en casos iniciales o cuando recién comienza la enfermedad”, explicó.

¿Cuándo se debe tomar la Ivermectina?

“Si existe sintomatología de cuadro neumónico, tienen que someterse a un tratamiento en el hospital. Pero si solo hay tos y dolor corporal, con Ivermectina puede pasar el problema. Pero, tengas o no, deberías tomar el medicamento”, mencionó.

“Dos dosis. Hay que prevenir, se tenga o no el virus. No hay que esperar que tengas neumonía para actuar. Se sabe que la Ivermectina es inocua. Nadie se va a morir por tomar dos dosis en un mes. Creo que en el Perú, hay un millón de personas que toman este medicamento, y nadie se ha muerto”, agregó Fernández.

A través de la entrevista, el médico celebró la decisión del MINSA por también recomendar el uso de esta medicina en los casos de pacientes COVID-19. “Cuando no haya Ivermectina, se puede usar Hidroxicloroquina como alternativa, una pastilla diaria, durante 5 días”.

Finalmente, es importante señalar que antes de usar algún medicamento para combatir al nuevo coronavirus, este debe ser recetado por un especialista. ¡No pongan en riesgo tu salud!

¿Existe alguna vacuna, medicamento o tratamiento contra la COVID‑19?

Aunque algunas soluciones de la medicina occidental o tradicional o remedios caseros pueden resultar reconfortantes y aliviar los síntomas leves de la COVID-19, hasta ahora ningún medicamento ha demostrado prevenir o curar esta enfermedad.

La OMS no recomienda automedicarse con ningún fármaco, incluidos los antibióticos, para prevenir o curar la COVID-19. Sin embargo, hay varios ensayos clínicos en marcha, tanto de medicamentos occidentales como tradicionales.