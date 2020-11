Star Wars: Actor que interpretó a Darth Vader murió a los 85 años

Dave Prowse, quien diera vida a Darth Vader en la trilogía original de Star Wars (La guerra de las galaxias), murió a los 85 años. La noticia la dio a conocer su representante a través de un comunicado.

Thomas Bowington, representante de Dave Prowse, hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram, sin precisas las razones de su muerte.

"Anunciamos, con enorme tristeza, que nuestro cliente Dave Prowse falleció ayer [sábado] a los 85 años", escribió Thomas este domingo en la red social.

“Que la fuerza le acompañe, siempre”, acotó Bowington sobre el actor, quien fue reconocido por interpretar numerosos papeles de mostruos por su gran altura.

Incluso, gracias a su imponente tamaño (1.98 metros) fue elegido como Darth Vader en la exitosa saga.

“Aunque fue famoso por interpretar muchos monstruos, para mí y para todos los que conocimos a Dave y trabajamos con él, era un héroe en nuestras vidas”, señaló Bowington para BBC.

Dave Prowse y los papeles que recordarán sus fans

Cabe indicar que el artista es famoso por interpretar a Dave Prowse en Star Wars, sin embargo, también lo hemos visto en La Naranja Mecánica. Además, interpretó al Monstruo de Frankenstein en tres ocasiones: Casino Royale (1967), The Horror of Frankenstein (1970) y Frankenstein and the Monster from Hell (1974). fue Fue también un fisicoculturista y levantador de pesas.