Luke Hemsworth reveló que quiere convertirse en Wolverine

Tras el retiro de Hugh Jackman de la saga de Wolverine y X-men, uno de las dificultades que se presentan para Marvel es buscar un nuevo ‘Guepardo’ para las siguientes películas y parece que ahora hay una posible respuesta y es que nada más y nada menos uno de los hermanos Hemsworth.

No, tranquilos que no es ni Liam ni Chris, quien pretende este rol, ya que en una reciente entrevista Luke Hemsworth comentó que le encantaría convertirse en Wolverine:

“Me encantaría. Crecí con ellos. Aprendí a dibujar a través de cómic, copiando historietas desde que tenía unos 10 años. Spawn fue uno de los grandes para mi. Realmente amaba Spawn de Todd McFarlane. Y luego Batman, habría peleado contra Robert Pattinson para ese papel. ¡Y Wolverine!” añadió. “Yo digo, ‘Vamos, simplemente pasalo, amigo. Vamos a dárselo a otro australiano’. Tendré que dejarme crecer un poco de vello en el pecho, pero estoy listo para Wolverine”.

Aunque es el menos conocido de los 3 hermanos, Luke Hemsworth ha participado en Westworld, Death of Me, Crypto, Encounter, River Runs Red y We Are Boats. Además, ha estado en el Universo Cinematográfico de Marvel, ya que participó en Thor: Ragnarok, pues interpretó al propio Thor en la obra de teatro de Asgard donde se encumbraba la figura de Loki.