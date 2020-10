Sebastián Ligarde triunfó en televisa tras superar la depresión y el abuso de joven

Sebastian Ligarde inició su carrera actoral desde joven, en exitosas producciones como 'Quinceañera', la telenovela que marcó un antes y después desde su llegada a Televisa.

Sin embargo, el villano de melodramas recordó hace un año que fue víctima de una violación durante su adolescencia y, a pesar de ese difícil momento, pudo continuar con sus sueños. Actualmente es feliz junto a su esposo, un actor mexicano.

Novelas de Sebastián Ligarde

Sebastián es recordado por ser uno de los villanos favoritos en México, por ser parte de importantes telenovelas como Quinceañera, Entre la vida y muerte, Vivo por Elena, Salomé, Belinda, Tormenta de pasiones y Olvidarte jamás.

El difícil momento que pasó tras haber sido víctima de abuso sexual

Durante una entrevista con Adolfo Infantes reveló detalles de la dolorosa infancia que vivió tras haber sido víctima de abusos dentro y fuera del medio de entretenimiento tras su sueño de ser actor.

“Siempre donde hay hombres con poder, hay acoso sexual, en cualquier ámbito, no es exclusivo del mundo del espectáculo, en el caso mío, eran chamacos de 17 años y yo tenía 12 o 13, era el prefecto, que no estuviera abusando de su poder porque realmente no tenía poder, nada más cuidaba a los alumnos, pero sí él fue el primero que abusó de mí”.

El periodista resaltó en forma de pregunta: “¿Qué te violó?”, y el actor le respondió que él no lo violó pero lo obligó a hacer otras cosas. Pero sí pasó ese hecho durante su adolescencia.

“No, pero sí me hacía hacer otras cosas, tocarlo, cosas así y cuando me pidió que yo hicieron más cosas, ya no, definitivamente me negué. La violación sí fue entre 5 gentes y tengo cicatrices en la ceja en donde me pegaron en la cara contra una cómoda, donde guardaba yo mis cosas, me agarraron en la cama y me agarraban y así pasó. En ese momento tenía 14 años y no se lo dije a nadie”.

Sebastián Ligarde y su feliz matrimonio

El artista quien mantuvo su vida en privado, hace siete años, anunció su orientación sexual a la prensa, manifestando que pronto se casaría con su pareja, Jorge López Lira tras 23 años de romance.

"Soy homosexual y lo digo con orgullo. Ningún gay tiene por qué andar por la calle con un estigma estampado en la cabeza", indicó a la agencia Mexcalent. "Mi hija me apoya, dice que soy un ejemplo de valentía".

¿Sebastián Ligarde por qué se alejó de las telenovelas?

De acuerdo a la información emitida por Univision, prefirió retirarse para enseñar actuar a jóvenes en una escuela que fundó en Miami.

¿A qué se dedica Sebastián Ligarde a sus 66 años?

Hace dos años, el artista contó su dese de adoptar a un joven de 25 años. "El joven que queremos adoptar se llama Luis Ponciano, tiene 25 años y desde hace 5 nos ayuda en nuestra casa. Es de Michoacán, cruzó la frontera a Estados Unidos a pie a los 9 años de edad y se fue a trabajar a Chicago", declaró al programa 'Ventaneando'.

A su vez, Sebastián sigue impartiendo talles en su escuela de EE.UU, así como en otros países como México y Ecuador.