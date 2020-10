Stranger things 4: Netflix anuncia inicio de rodaje la nueva temporada

Tras meses paralizado por la pandemia de coronavirus, la cuarta temporada de Stranger Things por fin se ha empezado a grabar. Esta información fue confirmada gracias a la cuenta oficial de Twitter de la serie. Lo que hace que la revelación ser más emocionante para los seguidores, ya que incluía una imagen, dejándonos ver el Upside Down.

No obstante, esto solo fue una referencia para alertar a los fans sobre el comienzo de la producción, ya que la fotografía no se tiene nada que ver con el Upside down, y en cambio se ve el dispositivo que al comienzo nos hizo pensar que David Habour había sido asesinado en la temporada pasada.

Esta noticia, definitivamente, entusiasmo mucho a los fanáticos, ya que la producción empezó a principios del año, pero tuvo que ser detenida con la llegada del coronavirus. Felizmente, ya se sabe que Hopper está vivo, pero que de alguna manera acabó en Rusia tras el incidente casi fatal en el final de la tercera temporada:

“Lo sabía. Lo sabíamos. Habíamos hablado de ello”, compartió Harbour. “Solo quería preservar la fantasía para todos. Y es una posición tan extraña en la que estamos ahora con tantos medios, que todos quieren hablar contigo al respecto. Soy muy cercano a [los creadores] los hermanos Duffer, y sé por dónde va la historia, y lo he sabido desde el principio. Y creo que eso ha sido lo mejor de esta historia. En términos de Stranger Things, podrás mirar hacia atrás en la primera temporada y ver muchas cosas que suceden más adelante y que se relacionan con eso”, culminó el actor.