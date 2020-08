Ruby Rose dio las verdaderas razones de su salida de Batwoman

Batwoman tendrá segunda temporada, pero sin Ruby Rose. Al inicio la actriz no dio detalles de su salida, pero al pasar algunos meses, decidió dar algunos detalles de su salida. La artista indicó que tuvo varios desafíos para interpretar a la heroína de DC, incluido el tener que someterse a una cirugía de espalda de emergencia al accidentarse en el set el año pasado.

“Ser el protagonista de un programa de superhéroes es difícil. Ser el líder en cualquier cosa es difícil”, le dice Rose a EW en una nueva entrevista. “Pero creo que, en ese caso particular, fue mucho más difícil porque todavía me estaba recuperando de mi cirugía. Me operaron y luego, 10 días después, me fui a trabajar, lo que tal vez no fue la mejor idea. La mayoría de las personas se toman alrededor de un mes o tres antes de regresar al trabajo, por lo que definitivamente se hizo más difícil por eso. Pero en lo que respecta a ser el protagonista de un programa o una película, independientemente de si se trata de acción o si es emocional, de cualquier manera, que sea agotador”.

Según informó Deadline, la actriz no estuvo muy feliz durante las grabaciones de la primera temporada, y su actitud hizo que todos en el set se sientan miserables al punto que a la salida de Rose los realizadores buscan la forma que no vuelva a suceder en otra temporada, lo que llevó a tomar la decisión.

“No fue tanto [la lesión], especialmente porque después de que terminamos no pudimos hacer el final real debido a la COVID. Sabes, tienes tiempo en cuarentena y una especie de aislamiento para pensar en muchas cosas diferentes, lo que quieres lograr en la vida y lo que quieres hacer. Creo que, tanto para mí como para los productores, fue una gran oportunidad para tener un diálogo sobre muchas cosas. Los respeto mucho y han sido muy respetuosos conmigo”.