“Clueless” regresa con una nueva serie por su aniversario 25

Tras celebrar su aniversario número 25 desde su estreno, se dio a conocer algo que a los fanáticos de ‘Clueless’ (Ni idea) les encatará. El servicio de transmisión Peacock (que pertenece a NBC Universal) esta en plena pre-producción de una serie que tenga como protagonista a la mejor amiga de Cher, Dionne, según reveló la revista Variety.

Las noticias sobre un relanzamiento en forma de serie están desde octubre del año pasado, no obstante, en aquel momento no se tenía ni idea sobre la trama. Hoy nos enteramos que Peacock será la cadena encargada de realizar este estreno sobre la película de 1985 y por lo pronto, sabemos que Jordan Reddout y Gus Hickey, los escritores de Will & Grace, tendrán la responsabilidad de esta producción.

Asimismo, sabemos que la serie seguirá a Dionne, cuando la “abeja reina” Cher desaparece, y ella pasa de ser la chica más popular de la escuela a la par que intenta saber qué sucedió con su mejor amiga.