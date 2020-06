Actor Ansel Elgort es acusado de abusar sexualmente de una menor | FOTOS

El actor Ansel Elgort famoso por sus exitosas participaciones en las películas Divergente, Bajo la misma estrella y Baby Driver, se encuentra en el ojo de la polémica por una denuncia pública que se desató a través de Twitter.

Pues, una menor de 17 años expuso que fue abusada sexualmente por el intérprete de Hollywood, presentando unas pruebas que confirmarían la cercana relación que ocurrió hace unos años.

Por medio de la red social, una mujer identificada como Gabby confesó que hace seis años habría conocido al intérprete de cine, llegando abusar de ella.

De a cuerdo al relato de la denunciante, reveló que conoció a Elgort después de haber intercambiado una conversación en una plataforma digital, cuando ella le escribió un mensaje directo contándole que pronto sería su cumpleaños número 17.

Pero no habría quedado ahí la interacción con el actor, él le habría dado su cuenta privada de Snapchat y a través de ese medio virtual, aparentemente, le habría pedido una fotografías desnuda.

Además, Gabby y el protagonista de Bajo la misma estrella se habrían juntado unos días después de que ella cumpliera 17 años, siendo en esa ocasión que el joven abusó de la adolescente.

"Ansel Elgort me agredió sexualmente cuando tenía 17 años ... No pensé que alguna vez vería mi (mensaje directo). Era solo una niña y era fanática de él. Entonces, cuando sucedió, en lugar de preguntarme si quería dejar de tener sexo, sabiendo que era mi primera vez y estaba sollozando de dolor y no quería hacerlo, las únicas palabras que salieron de su boca fueron: ‘necesitamos abrirte’. No estuve allí en ese momento mentalmente. Me disocié y sentí que mi mente se había ido y que estaba en estado de shock“, sostuvo la usuaria.

Gabby sostuvo que Elgort le habría pedido realizar un trío con ella y una de sus “amigas de baile”, quien también era menor de edad.

A su vez, relató: “No se lo dije a nadie porque dijo que podría ‘arruinar su carrera'. Me quedé allí sentada durante meses preguntándome qué había hecho mal. Me preguntaba por qué me sentía tan usada. Años después, tengo trastorno por estrés postraumático, ataques de pánico, llegué a terapia. Finalmente, estoy lista para hablar sobre eso y finalmente sanar”.

En el tweet principal, Gabby expuso su caso con un par de imágenes que corresponderían a una foto de ella con Elgort y los mensajes que ambos se habrían enviado.

Ante ello, el acusado no ha se ha pronunciado hasta el momento por ningún medio y ahora tiene 26 años.