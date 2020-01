The Witcher: 10 cosas que debes saber si esperas con ansias la 2da temporada

Convertida en una de las series más vistas de Netflix, los seguidores ya están esperando ansiosos la segunda temporada de 'The Witcher'. El brujo Geralt de Rivia, la hechicera Yennefer de Vengerberg y la princesa Ciri llegaron para quedarse y ser protagonistas de una de las ficciones más ambiciosas del servicio de streaming.

Ahora bien, la crítica se ha mostrado dividida con esta primera tanda de episodios, algo que no le ha importado al público, que ha colocado al autor de la saga literaria de Andrzej Sapkowski entre los autores más vendidos de Amazon, lo que indica en que hay interés renovado por la franquicia, que también triunfó en los videojuegos.

Aunque el fandom de 'The Witcher' que haya leído las novelas y jugado a los videojuegos sepa qué va a suceder en las siguientes temporadas, muchos seguidores que no habían seguido la saga hasta la llegada de la serie han querido buscar respuestas a lo que va a ocurrir tanto en la segunda temporada como en las siguientes que haya.

1.- ¿CUÁNTAS TEMPORADAS TENDRÁ?

Lauren Hissrich, showrunner de la serie, declaró que 'The Witcher' necesitaría entre seis y siete temporadas para abarcar las nueve novelas publicadas por Sapkowski. La primera tanda de episodios se basó, en gran medida, en los dos primeros libros de la saga, lo que hace que las futuras temporadas puedan tener un enfoque similar. El material que queda es muy amplio y puede manejarse como se considere.

2. UN NUEVO ENFOQUE

La propia Hissrich comentó que la siguiente temporada tendrá una "historia mucho más centrada", lo que significa que se dejará atrás las líneas de tiempo distintas que tuvieron los primeros ocho episodios, algo que ha sido muy criticado por parte de la prensa. Una narración más lineal, ahora que todos los personajes importantes de la serie han sido presentados, puede ayudar mucho a la ficción.

3. EL REPARTO

Algo seguro es que en la segunda temporada estará el trío protagonista: Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer) y Freya Allan (Ciri). Jodhi May también volverá como la reina Calanthe. El regreso de la abuela de la princesa Cirilla significará que volverán a visitarse historias familiares. Ahora bien, queda el interrogante de quién se unirá al Continente en la segunda temporada, ¿hay sitio para Mark Hamill?

4. ¿HACIA DÓNDE VA LA HISTORIA?

La primera temporada ha estado basada en los dos primeros libros de la serie, 'El último deseo' y 'La espada del destino'. Se espera que la siguiente tanda de episodios abarque la trama de 'La sangre de los elfos', que es también la primera novela de la saga que tiene una historia cronológica. En los posteriores capítulos podrá verse cómo se desarrolla la relación entre el brujo Geralt de Rivia y la princesa Ciri.

5. YENNEFER

Al igual que se espera que la segunda temporada abarque más la relación entre Geralt de Rivia y la princesa Ciri, en los libros ella se convierte en su protegida, en los siguientes capítulos también podrá verse cómo la hechicera Yennefer de Vengerberg tendrá un papel fundamental, especialmente en el futuro de la princesa. En las novelas, cuando Geralt y Ciri llegan a Kaer Morhen, para buscar ayuda a Triss para controlar los poderes de la princesa, esta les dice que será Yennefer quien les pueda ayudar. Con lo cual, la influencia de la hechicera será fundamental.

6. EL BARDO

Aunque no está confirmado oficialmente su regreso, se da por hecho que volverá Joey Batey a dar vida a Jaskier, el bardo viajero, en la segunda temporada. Con el apodo de Diente de león, su canción 'Lanza una moneda a tu brujo' se ha convertido en un himno para los fans, como también una fuente de varios memes. En los libros, Jaskier tiene un papel importante, lo que indica que, en teoría, los fans pueden esperar más sobre este particular trovador.

7. ¿QUIÉN SERÁ VESEMIR?

Si la segunda temporada está basada en 'La sangre de los elfos', un personaje que tendrá que aparecer es Vesemir, el sabio y veterano brujo, el más rudo de todos, como también es el más vetusto, llegando a criar a Geralt cuando fue un bebé. Aunque han sido muchos los fans que han pedido que sea Mark Hamill el que dé vida a Vesemir, otro nombre que suena es el del danés Mads Mikkelsen, especialmente porque su hermano Lars fue Stregobor en el primer episodio de la primera temporada.

8. ¿MÁS MONSTRUOS?

Uno de los aspectos que más gustó a los fans de la primera temporada ha sido la aparición de múltiples monstruos, algo que va en sintonía con los dos primeros libros de la saga, que han sido en los que más bestias han aparecido. Sin embargo, en las siguientes novelas no aparecen tantos, por lo que esto puede decepcionar a ciertos fans.

9. COMPROMISO CON LA SERIE

Tanto los actores como la showrunner han demostrado estar muy comprometidos con la producción de 'The Witcher'. Aunque la recepción de la crítica ha sido bastante tibia, el respaldo del público puede reafirmar ese compromiso con la ficción de Netflix, lo que puede hacer que la segunda temporada sea más arriesgada y atrevida.

10.- ¿CUÁNDO LLEGARÁ?

"Todavía no tenemos una fecha de lanzamiento fijada para la segunda temporada más allá de 2021. No queremos precipitarnos, eso no beneficia a nadie". Con esta frase la propia Lauren S. Hissrich dejó claro que, a no ser que cambien mucho las cosas, no habrá nuevos capítulos de The Witcher hasta el año que viene. Eso sí, la producción de la nueva tanda de episodios ya ha comenzado. (Con información de Europa Press)