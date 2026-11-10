Senamhi activa alerta roja por lluvias extremas en Lima: estos son los distritos que podrían verse afectados

Senamhi activa alerta roja por lluvias extremas en Lima: estos son los distritos que podrían verse afectadosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Atención! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido una alerta climática respecto a la presencia de lluvias y lloviznas en algunos distritos de Lima Metropolitana. Esta advertencia también se extiende a ciertas zonas de la costa sur y central, donde las lluvias se presentarán entre el 9 y el 13 de noviembre. Entérate de cuáles son las áreas afectadas en esta entrega informativa.
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Senamhi anticipa lluvias fuertes en Lima: cuáles son las áreas y distritos bajo alerta roja
De acuerdo a los datos brindados por la institución dependiente del Ministerio del Ambiente, las precipitaciones comenzarán entre el 9 y el 13 de noviembre. Además,se pronostica un incremento en la nubosidad y un leve aumento en la velocidad del viento. En Lima Metropolitana, los distritos donde se espera una magnitud mayor de lluvias son:
- Ate
- Chorrillos
- La Molina
- Santa Anita
- San Juan de Lurigancho
- Villa María del Triunfo
- Villa El Salvador
Por un lado, en el sur, las lluvias ocurrirán durante la noche y madrugada, mientras que en la zona este de Lima las precipitaciones serán ligeras por la tarde y al inicio de la noche, provocadas por la humedad que llega desde las áreas altoandinas.
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Lluvias también en la costa de Ica y Arequipa: INDECI llama a la acción a las autoridades
El aviso del Senamhi también afecta la costa de Ica, donde se anticipan acumulaciones de precipitación entre 0,1 y 1,0 milímetros, alcanzando un máximo de hasta dos milímetros. En tanto, en la costa de Arequipa se prevén registros diarios entre 0,1 y 1,0 milímetros.
Frente a esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) hace un llamado a las autoridades de los gobiernos locales y regionales, subrayando la necesidad de implementar medidas preventivas y de seguridad para enfrentar este fenómeno climático.