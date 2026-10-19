Corte de agua en Lima HOY, 19 de octubre: Sedapal revela qué sectores no tendrán suministro

Corte de agua en Lima HOY, 19 de octubre: Sedapal revela qué sectores no tendrán suministroÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Es momento de almacenar agua! Sedapal ha anunciado que el suministro de agua potable será interrumpido temporalmente el lunes 19 de octubre en varias zonas de Lima Metropolitana. Esta suspensión obedece a trabajos de mantenimiento y mejoras en las redes de distribución.
Estos trabajos tienen como objetivo optimizar la infraestructura que garantiza la adecuada distribución del agua. Los cortes serán en distintos horarios, al igual que la restauración del suministro una vez concluidas las labores.
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Interrupción de agua en Lima Metropolitana: verifica los distritos que estarán sin servicio el 19 de octubre
Ate
- Zonas afectadas: A.H. Huaycán zona N, Asoc. de Productores San Martín de Porres Mzs. A, B, C, D, UCV-270, UCV-177, UCV-177B, UCV-177C, UCV-175B y UCV-175C.
- Horario de interrupción: de 8.00 a. m. a 8.00 p. m.
San Juan de Miraflores
- Zonas afectadas: A.H. Japón-Nazarenas, A.H. El Nazareno, A.H. 1ro de Mayo, A.H. Virgen del Buen Paso, A.H. José Olaya y A.H. Los Ángeles.
- Horario de interrupción: de 8.00 a. m. a 8.00 p. m.
Villa María del Triunfo
- Zonas afectadas: A.H. Buenos Aires, A.H. Juan Velasco Alvarado, A.H. Villa Bolívar, A.H. Villa Las Casuarinas, A.H. Los Pinos, A.H. Ampliación Japón, A.H. Señor de los Milagros y A.H. José Carlos Mariátegui Villa Sol.
- Horario de interrupción: de 8.00 a. m. a 8.00 p. m.
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Independencia
- Zonas afectadas: A.H. 3 de Junio, A.H. José C. Mariátegui, A.H. San Camilo, A.H. Villa El Ángel, A.H. El Volante Comité 3, Asociación Choferes del Perú, P.J. Cruz de Mayo, P.J. 6 de Julio, P.J. La Melchorita, P.J. El Milagro de la Confraternidad, P.J. San Albino, P.J. Villa El Carmen, P.J. El Volante, U. Pop. El Ermitaño, Urb. José Gálvez y Urb. Las Violetas.
- Horario de interrupción: de 12.00 p. m. a 8.00 p. m.