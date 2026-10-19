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Corte de agua en Lima HOY, 19 de octubre: Sedapal revela qué sectores no tendrán suministro

Sedapal informa sobre una interrupción temporal del servicio de agua en Lima Metropolitana a partir del 19 de octubre, afectando varios distritos.

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    Corte de agua en Lima HOY, 19 de octubre: Sedapal revela qué sectores no tendrán suministro
    Sedapal revela qué sectores no tendrán suministro
    Corte de agua en Lima HOY, 19 de octubre: Sedapal revela qué sectores no tendrán suministro

    ¡Es momento de almacenar agua! Sedapal ha anunciado que el suministro de agua potable será interrumpido temporalmente el lunes 19 de octubre en varias zonas de Lima Metropolitana. Esta suspensión obedece a trabajos de mantenimiento y mejoras en las redes de distribución.

    Estos trabajos tienen como objetivo optimizar la infraestructura que garantiza la adecuada distribución del agua. Los cortes serán en distintos horarios, al igual que la restauración del suministro una vez concluidas las labores.

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    • Zonas afectadas: A.H. Huaycán zona N, Asoc. de Productores San Martín de Porres Mzs. A, B, C, D, UCV-270, UCV-177, UCV-177B, UCV-177C, UCV-175B y UCV-175C.
    • Horario de interrupción: de 8.00 a. m. a 8.00 p. m.

    San Juan de Miraflores

    • Zonas afectadas: A.H. Japón-Nazarenas, A.H. El Nazareno, A.H. 1ro de Mayo, A.H. Virgen del Buen Paso, A.H. José Olaya y A.H. Los Ángeles.
    • Horario de interrupción: de 8.00 a. m. a 8.00 p. m.

    Villa María del Triunfo

    • Zonas afectadas: A.H. Buenos Aires, A.H. Juan Velasco Alvarado, A.H. Villa Bolívar, A.H. Villa Las Casuarinas, A.H. Los Pinos, A.H. Ampliación Japón, A.H. Señor de los Milagros y A.H. José Carlos Mariátegui Villa Sol.
    • Horario de interrupción: de 8.00 a. m. a 8.00 p. m.
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    • Zonas afectadas: A.H. 3 de Junio, A.H. José C. Mariátegui, A.H. San Camilo, A.H. Villa El Ángel, A.H. El Volante Comité 3, Asociación Choferes del Perú, P.J. Cruz de Mayo, P.J. 6 de Julio, P.J. La Melchorita, P.J. El Milagro de la Confraternidad, P.J. San Albino, P.J. Villa El Carmen, P.J. El Volante, U. Pop. El Ermitaño, Urb. José Gálvez y Urb. Las Violetas.
    • Horario de interrupción: de 12.00 p. m. a 8.00 p. m.
    SOBRE EL AUTOR:
    Corte de agua en Lima HOY, 19 de octubre: Sedapal revela qué sectores no tendrán suministro
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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