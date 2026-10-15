Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Pamela Franco y Christian Cueva comparten comunicado con GRAVE ACUSACIÓN contra Pamela López

¡Casi 15 horas sin agua! Sedapal CONFIRMA corte para este viernes 16 de octubre en Lima: Estos son los DISTRITOS

Sedapal programó interrupciones de agua este viernes 16 de octubre en sectores de Ate, Lurín, San Juan de Lurigancho, Independencia, San Borja y Santa Anita, con duraciones que en algunas áreas podrían alcanzar casi 15 horas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡Casi 15 horas sin agua! Sedapal CONFIRMA corte para este viernes 16 de octubre en Lima: Estos son los DISTRITOS
    Sedapal confirma corte de agua
    ¡Casi 15 horas sin agua! Sedapal CONFIRMA corte para este viernes 16 de octubre en Lima: Estos son los DISTRITOS

    ¡A prepararse! Sedapal ha comunicado que este viernes 16 de octubre se realizarán cortes planificados de agua potable en diversos sectores de Lima con el objetivo de mejorar el servicio mediante mantenimiento preventivo.

    La interrupción no afectará a distritos completos, sino a ciertas urbanizaciones, asociaciones, asentamientos humanos y calles; por ello, se aconseja a los vecinos verificar el horario específico y almacenar agua con antelación.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Segundo pago de la CTS 2026 YA NO SE DEPOSITARÁ hasta el 15 de noviembre por este CAMBIO: ¿Quiénes podrán retirar y cuándo se hará?

    ¿Qué distritos estarán sin agua este 16 de octubre?

    Las interrupciones afectarán zonas de Ate, Lurín, San Juan de Lurigancho, Independencia, San Borja y Santa Anita.

    DistritoHorario del corteDuración aprox.
    Ate7:00 a. m. - 7:00 p. m.12 horas
    Lurín8:00 a. m. - 8:00 p. m.12 horas
    San Juan de Lurigancho9:00 a. m. - 11:59 p. m.Casi 15 horas
    Independencia12:00 p. m. - 8:00 p. m.8 horas
    San Borja12:00 p. m. - 11:00 p. m.11 horas
    Santa Anita2:00 p. m. - 11:00 p. m.9 horas

    En Ate, el corte incluirá sectores de Huaycán; mientras que en Lurín, las áreas afectadas serán Nuevo Lurín, César Vallejo, La Virreyna y Víctor Raúl Haya de la Torre.

    ¡SJL tendrá el corte más prolongado! ¿Hasta cuándo será la interrupción?

    El corte más largo está previsto en San Juan de Lurigancho, donde ciertos sectores estarán sin agua desde las 9.00 a. m. hasta las 11.59 p. m..

    En San Borja, Torres de Limatambo experimentará un corte desde el mediodía hasta las 11.00 p. m., mientras que en Santa Anita comenzará a las 2.00 p. m. y concluirá a las 11.00 p. m..

    Sedapal recomienda almacenar solo la cantidad necesaria de agua en recipientes limpios y bien cerrados y verificar su plataforma oficial para posibles actualizaciones, cortes no previstos o la especificación exacta de las áreas afectadas.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Casi 15 horas sin agua! Sedapal CONFIRMA corte para este viernes 16 de octubre en Lima: Estos son los DISTRITOS
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Segundo pago de la CTS 2026 YA NO SE DEPOSITARÁ hasta el 15 de noviembre por este CAMBIO: ¿Quiénes podrán retirar y cuándo se hará?

    ¡Casi 15 horas sin agua! Sedapal CONFIRMA corte para este viernes 16 de octubre en Lima: Estos son los DISTRITOS

    Este beneficio de la ONP permite recibir hasta S/1.000: conoce quiénes pueden acceder y cuáles son los REQUISITOS

    IGP advierte sobre el posible TERREMOTO de 8.5 en Perú: ¿dónde estaría el EPICENTRO y a qué profundidad sería?

    Gobierno entregará BONO de S/300 antes de que termine el año: revisa QUIÉNES recibirán el BENEFICIO y CUÁNDO podrán cobrarlo

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza