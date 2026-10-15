¡Casi 15 horas sin agua! Sedapal CONFIRMA corte para este viernes 16 de octubre en Lima: Estos son los DISTRITOS

¡Casi 15 horas sin agua! Sedapal CONFIRMA corte para este viernes 16 de octubre en Lima: Estos son los DISTRITOSÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡A prepararse! Sedapal ha comunicado que este viernes 16 de octubre se realizarán cortes planificados de agua potable en diversos sectores de Lima con el objetivo de mejorar el servicio mediante mantenimiento preventivo.
La interrupción no afectará a distritos completos, sino a ciertas urbanizaciones, asociaciones, asentamientos humanos y calles; por ello, se aconseja a los vecinos verificar el horario específico y almacenar agua con antelación.
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¿Qué distritos estarán sin agua este 16 de octubre?
Las interrupciones afectarán zonas de Ate, Lurín, San Juan de Lurigancho, Independencia, San Borja y Santa Anita.
|Distrito
|Horario del corte
|Duración aprox.
|Ate
|7:00 a. m. - 7:00 p. m.
|12 horas
|Lurín
|8:00 a. m. - 8:00 p. m.
|12 horas
|San Juan de Lurigancho
|9:00 a. m. - 11:59 p. m.
|Casi 15 horas
|Independencia
|12:00 p. m. - 8:00 p. m.
|8 horas
|San Borja
|12:00 p. m. - 11:00 p. m.
|11 horas
|Santa Anita
|2:00 p. m. - 11:00 p. m.
|9 horas
En Ate, el corte incluirá sectores de Huaycán; mientras que en Lurín, las áreas afectadas serán Nuevo Lurín, César Vallejo, La Virreyna y Víctor Raúl Haya de la Torre.
¡SJL tendrá el corte más prolongado! ¿Hasta cuándo será la interrupción?
El corte más largo está previsto en San Juan de Lurigancho, donde ciertos sectores estarán sin agua desde las 9.00 a. m. hasta las 11.59 p. m..
En San Borja, Torres de Limatambo experimentará un corte desde el mediodía hasta las 11.00 p. m., mientras que en Santa Anita comenzará a las 2.00 p. m. y concluirá a las 11.00 p. m..
Sedapal recomienda almacenar solo la cantidad necesaria de agua en recipientes limpios y bien cerrados y verificar su plataforma oficial para posibles actualizaciones, cortes no previstos o la especificación exacta de las áreas afectadas.