El fallecimiento de un sacerdote durante una misa en vivo conmocionó a los fieles. Las imágenes del accidente y el mensaje que compartió sobre la muerte antes de la tragedia generaron numerosas reacciones.

Una ceremonia religiosa terminó en tragedia luego de que una cruz de gran tamaño golpeara a un sacerdote mientras oficiaba una misa. El incidente quedó registrado por las cámaras que transmitían la celebración en directo. La noticia de su fallecimiento provocó numerosas muestras de pesar entre los fieles y usuarios de redes sociales. Además, un fragmento de su sermón comenzó a llamar la atención por la reflexión que compartió sobre la vida, la fe y la muerte.

Sacerdote fallece tras caerle una cruz durante misa en vivo

El accidente ocurrió la tarde del 17 de octubre en la iglesia Perpetuo Socorro, ubicada en Guayaquil, Ecuador. El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari, integrante de la congregación del Santísimo Redentor, se encontraba celebrando la misa diaria cuando una cruz que estaba colocada en una pared se desprendió y cayó directamente sobre él.

El momento quedó registrado en la transmisión en vivo de la ceremonia, aproximadamente en el minuto 27 de la grabación. Las imágenes permitieron observar el instante en que la estructura cayó sobre el religioso mientras desarrollaba sus actividades habituales como párroco.

La Arquidiócesis de Guayaquil comunicó oficialmente el fallecimiento del sacerdote mediante una publicación difundida en sus redes sociales. A través del mensaje, la institución religiosa expresó su pesar por la partida del párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, perteneciente a la Vicaría Centro.

"Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR., quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro en la Vicaría Centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria", confirmó la institución.

Tras hacerse pública la noticia, diversas personas recurrieron a las redes sociales para expresar sus condolencias y recordar al religioso. La muerte del sacerdote también generó conmoción entre quienes seguían la transmisión de la misa en la que ocurrió el accidente.

Hasta el momento, no se han difundido detalles oficiales sobre las causas que provocaron el desprendimiento de la cruz. Tampoco se ha precisado si la estructura presentaba daños o si existían antecedentes relacionados con su estado.

La última reflexión del sacerdote sobre la muerte conmociona a los fieles

Además de las circunstancias en las que perdió la vida, un fragmento del sermón que Patricio Alfredo Sánchez Molinari pronunció durante aquella celebración religiosa comenzó a circular por su contenido. En su mensaje, el sacerdote reflexionó sobre la importancia de priorizar la fe frente a las preocupaciones cotidianas y los asuntos materiales.

Durante su intervención, el religioso invitó a los asistentes a dedicar más tiempo a Dios y cuestionó cómo las obligaciones laborales, familiares y otras distracciones pueden ocupar gran parte de la vida de las personas.

"Queridos hermanos, en esta vida a veces nosotros no damos ese tiempo, no damos ese espacio a Dios y nuestra inscripción siempre debe ser que sea Dios que esté primero ante el dinero, ante el trabajo, primero ante las actividades de nuestra familia, de nuestro hogar. A veces nuestra vida tornamos en cosas materiales, pasajeras, pero no damos el justo valor a lo que es de Dios", se le escucha decir en parte de su sermón.

En otro momento de la homilía, Sánchez Molinari volvió a referirse al uso del tiempo y a la necesidad de fortalecer la relación con Dios. Sus palabras adquirieron una especial resonancia después de conocerse el desenlace del accidente ocurrido durante la misa.

"Lo que es de Dios, dale a Dios, ¿Cuánto tiempo estamos dando a Dios? ¿Cómo utilizamos nuestro tiempo? A veces nuestra vida está entretenidos en el celular, en las diferentes cosas que nos presentan, pero a veces ni en el día nos acordamos de el Señor (...) Todos los que estamos aquí también vamos a morir y a veces el tiempo que hemos utilizado en cosas no tiene tanto sentido como el tiempo que utilizamos en Dios, en ese tiempo que damos en calidad a Dios, ese tiempo es el mejor gastado", se le escucha decir en el que fue su último sermón.