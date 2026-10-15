¿Te RECHAZAN un billete de S/200? Indecopi aclara cuándo un comercio puede NEGARSE a recibirlo

¿Pueden las tiendas rechazar billetes de S/200 en Perú? Conoce qué dice Indecopi , en qué casos está permitido y cómo reclamar si no aceptan tu dinero.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) aclaró que los establecimientos comerciales del Perú no pueden negarse a recibir billetes de S/200 únicamente por temor a posibles falsificaciones. La entidad recordó que el dinero emitido por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) tiene validez legal y debe ser aceptado como medio de pago, siempre que cumpla con las condiciones establecidas.

Esta precisión resulta importante para quienes realizan compras en supermercados, mercados, restaurantes y tiendas, donde algunos negocios colocan avisos indicando que no reciben billetes de alta denominación. Sin embargo, aplicar una prohibición general sin una justificación válida podría representar una vulneración de los derechos del consumidor.

¿En qué casos una tienda puede rechazar un billete de S/200?

Según Indecopi, existen circunstancias específicas en las que un establecimiento puede cuestionar la recepción de un billete. Entre ellas se encuentran las sospechas razonables de falsificación, el deterioro considerable del dinero o que este haya sido retirado oficialmente de circulación.

No obstante, estas situaciones deben evaluarse individualmente. Un negocio puede revisar las medidas de seguridad de un billete antes de aceptarlo, pero no está permitido establecer restricciones generales contra todos los billetes de S/200.

La entidad recordó que el artículo 43 de la Ley Orgánica del BCRP establece la aceptación obligatoria de los billetes y monedas puestos en circulación por el organismo emisor.

El pronunciamiento se produjo tras la evaluación de un establecimiento comercial de Chimbote que había implementado una política para no recibir billetes de S/200. Indecopi consideró que el riesgo de falsificación no era motivo suficiente para impedir el uso de toda esta denominación.

¿Qué hacer si un establecimiento se niega a recibir un billete de S/200?

Los consumidores que enfrenten una negativa injustificada pueden solicitar al establecimiento una explicación sobre los motivos del rechazo. Si no reciben una respuesta adecuada, tienen derecho a pedir el Libro de Reclamaciones para dejar constancia de lo ocurrido.

También es recomendable conservar pruebas, como fotografías de los avisos restrictivos, datos del negocio y cualquier información relacionada con el incidente. Estos elementos pueden ser útiles al presentar un reclamo ante Indecopi.

Por otro lado, aunque los comercios pueden incentivar el uso de tarjetas bancarias, transferencias o billeteras digitales, estas alternativas no los autorizan automáticamente a rechazar dinero en efectivo de circulación legal.