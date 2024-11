"Acudí a la comisaría de Santa Anita, no me hicieron caso. Me dijeron que tenía que ser en la comisaría de Comas. Ahí no me han querido recibir la denuncia contra este señor, teniendo pruebas. El policía Carrera revisó todo. Él vio todo y no me ha querido aceptar la denuncia. ¿Por qué? Le insistí llorando y me trató mal", destacó.