No obstante, en referencia a las críticas que recaen sobre los efectivos PNP que acudieron al lugar de los hechos y manipularon el cuerpo del suboficial, Espinoza aceptó que hubo un mal proceder, ya que no se respetaron los protocolos.

"Entiendo que se dispone el auxilio, lejos de que la data decía que ya había muerto hace seis horas. Los médicos forenses determinan que llevaba muerto seis horas. El más antiguo tiene una percepción y tiene que justificar del porqué (su decisión). No debe de haber comentarios. El más antiguo cuando aborda una escena, lo debe de hacer técnicamente. No puede alterarse el contenido. El más antiguo tendrá que justificar cuál era su percepción. No se respetó el protocolo", subrayó.