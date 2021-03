"La inmunización puede salvarnos": Adultos mayores lanzan campaña a favor de la vacunación

Luego que un canal de televisión emitiera un informe que desacreditaba la eficacia de la vacuna contra la COVID-19 de Sinopharm, un grupo de adultos mayores decidieron concientizar a sus contemporáneos a través de las redes sociales para que sí se inmunicen ante el coronavirus.

Con la campaña #LosAbuelitosSíSeVacunan, los ancianos tratan de impulsar la inmunización contra la COVID-19 con un vídeo, a puertas de que inicie la inoculación de adultos mayores a 60 años en el Perú, programada para este lunes 8 de marzo.

“La vacuna pueden salvar nuestras vidas. Yo no creo en noticias falsas, noticias malintencionadas de gente que, por beneficios personales, no les importa poner nuestra vida en riesgo. Yo me vacuno para no morir y para volver a abrazar a mis hijos y nietos”, se escuchar decir a los abuelitos.

Para participar en esta campaña de concientización, solo debes publicar un vídeo en las redes sociales contado cuando importante es la vacunación contra el coronavirus para ti y con qué ansias la esperas. No te olvides de postearlo con #LosAbuelitosSíSeVacunan para que tu testimonio llegue a más peruanos.

Acciones legales

En conferencia de prensa, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, manifestó que el Gobierno plantea tomar medidas legales contra los que desinforman con datos manipulados o parciales en relación a la pandemia del coronavirus.

Bermúdez comentó que el Ministerio de Justicia condenará información que ponga en peligro el proceso de vacunación en el Perú.

"Nos parece muy irresponsable que se suelte una información sin una base sólida. Lo que se ha adelantado es que la vacuna de Sinopharm es eficaz en el 91 % en temas de hospitalización y 100 % en protección de fallecimientos", aseveró la premier,