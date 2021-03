Sinopharm se pronuncia: “Informe sobre vacuna carece de veracidad”

Se pronunciaron. El laboratorio chino Sinopharm sostuvo que el informe periodístico que cuestionaba la eficacia de la vacuna contra la COVID-19 "carece severamente de veracidad y es sumamente irresponsable".

En un comunicado, publicado en las redes sociales de la Embajada China en Perú, advirtió que el reportaje reveló "datos no verificados, no científicos, imprecisos e incompletos", los cuales pueden confundir a la opinión pública.

"Los parámetros y metodologías tomadas para los datos en el reportaje no cumplen con los requerimientos del protocolo aprobado ni las normas internacionales", aseveró.

Sinopharm aseguró que la vacuna inactivada contra la COVID-19 adopta un método internacional multicéntrico, doble ciego y controlado por placebo, a fin de evaluar su seguridad y eficacia protectora.

Añadió que actualmente se realizan las adjudicaciones de los casos de COVID-19 según los requerimientos del protocolo y no se han generado los datos definitivos del ensayo clínico en el Perú.

"Los datos en el reportaje son incompletos, no cuentan con carácter científico y no reflejan de una manera auténtica ni completa el efecto protector de la vacuna. No tienen valor de referencia", subrayó.

El laboratorio señaló que se reserva el derecho de exigir las responsabilidades por la emisión de información periodística falsa.

Lo denuncian

Beto Ortiz y Willax Tv fueron denunciados oficialmente por más de 100 ciudadanos peruanos, tras el último informe que se presentó en el programa 'Beto A Saber' y que puso en duda la eficacia de la vacuna Sinopharm contra la COVID-19.

Como se recuerda, la vacuna de Sinopharm fue elegida por el Gobierno para iniciar la vacunación en Perú, esta ya viene siendo aplicada al personal de primera línea en la lucha contra el coronavirus, y desde el lunes se dará inicio a la inoculación de personas mayores de 60 años.

A través de la red social Twitter, usuarios presentaron el documento y anunciaron que ya ingresó al Ministerio Público. Ellos acusan al periodista y a la casa televisiva por el Delito de Grave Perturbación a la Tranquilidad Pública.