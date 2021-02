Padre de familia pide trabajo para poder sobrevivir con su hijo enfermo

Ángel, un padre de familia, llegó hasta las instalaciones de un canal de televisión en busca de auxilio para él y su hijo enfermo. Esta humilde familia fue desalojada del cuarto de donde vivían tras acumular cuatro meses de deudas debido a la pandemia del coronavirus.

Ángel es un pintor y vive de su arte. La cuarentena provocó que sus ingresos disminuyeran considerablemente. Ahora él y su pequeño no tienen ni siquiera donde pasar la noche.

“Estoy en la calle, me han desalojado sin previo aviso. El señor me dice que tengo que cancelar para seguir entrando o sacar algo de mis cosas. (…) Yo debo cuatro meses, le dije al propietario que le iba a pagar un mes y amortiguar los tres restantes. Pero el dueño me dijo que debía seis meses”, comentó Ángel a Al Estilo Juliana.

“No tengo nada, mis cosas, mis trabajos, todo se ha quedado adentro”, agregó el hombre, quien estaba acompañado de su menor hijo.

Jack, su pequeño, tiene paraplejia y necesita de cuidados especiales en el día a día. Ya superó varias operaciones en la cadera, pero aún le faltan más, según relató su padre. “Muchas cosas necesita, como pañales, aparatos ortopédicos”, explicó Ángel.

Ángel fue enfático en precisar que no pide dinero, sino que lo ayuden con un trabajo para poder sobre vivir con su hijo. “Yo trabajo, lo que sea hago, me la arreglo. Pero esto es una injusticia. Sé que hay mucha gente puede darme trabajo, lo necesito para mantener a mi hijo”, enfatizó.

Si deseas ayudar a Ángel y su hijo puedes llamar a su número personal: 980451080 o agregarlo al WhatsApp para ver el catálogo de su trabajo.