Juliana Oxenford arremetió en vivo contra a Rosana Cueva sobre vacunación de su hija

Juliana Oxenford arremetió contra Rosana Cueva durante su programa en vivo, tras conocerse que la hija de 23 años de su colega forma parte de la lista de los 487 a quienes se le aplicaron la vacuna de Sinopharm.

Fue en la última emisión de ‘Al Estilo Juliana’, donde la misma periodista trató de explicar cómo su hija, Carmen Francesca Ginocchio Cueva, pudo recibir ambas dosis del laboratorio chino. Como se sabe, la joven cursa el sexto ciclo de la carrera de medicina.

“Les dijeron en todos los casos que el protocolo había sido autorizado por el Instituto Nacional de Salud. Como estudiantes de Medicina, saben que cualquier producto que ingresa al país tiene que ser autorizado por Digemid”, dijo la conductora de Panorama.

Ante la respuesta de Cueva, Juliana Oxenford no dudó es expresar su molestia y le replicó: “Tú eres periodista, cuando ella te dicen ‘me van a vacunar’. No le preguntaste ¿qué vacuna? ¿si todavía no vacunan a nadie? ¿Tenemos que esperar que llegue el primer lote que va a ser un millón y a raíz de eso empezar a jalar el hilo de la madeja para hacer tu propia investigación?”.

Por otro lado, Rosana Cueva reveló que su hija no vive con ella, sino en otro distrito. “Cuando a mí me informó, ya se había vacunado. Mi primera preocupación fue médica, es experimental ¿estás segura que está bien? La segunda duda fue legal. Me dijo que sí (...) Era legal en ese momento, el protocolo había sido aprobado en el INS”, respondió la periodista.