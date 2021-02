Juliana Oxenford sobre Mazzetti: “Me parece un acto inmoral, antiético, vergonzoso”

En medio de su programa en vivo, Juliana Oxenford se enteró que Pilar Mazzetti se vacunó de manera clandestina contra la COVID-19. La conductora de “Al Estilo Juliana” no ocultó su indignación y arremetió con todo contra la exministra de Salud.

“Esto es un escándalo y la exministra Pilar Mazzetti es una tremenda mentirosa”, comentó enervada la periodista de ATV.

“Ahora entiendo por qué no quería darnos nunca entrevistas y se iba con los amigos periodistas. Yo quisiera saber si a ese grupo a los que quiere tanto Mazzetti han recibido también una vacuna”, agregó Juliana.

Tras el breve mensaje a la nación del presidente Francisco Sagasti, quien confirmaba lo hecho por Mazzetti a espaldas de los peruanos, Oxenford calificó su accionar de “nauseabundo”.

“Me indigna, me parece un acto inmoral, antiético, vergonzoso. Es nauseabundo”, recalcó la conductora de ‘Al estilo Juliana’.

“El peor error de mi vida”

Pilar Mazzetti pidió disculpas a todos los peruanos a través de una carta. En ella comentó que se dejó llevar por sus miedos para recibir la vacuna contra la COVID-19 a espalda de los peruanos el pasado 12 de enero.

“Nada disculpa lo que he hecho y menos haberlo ocultado. (...) Finalmente, cedí ante la inseguridad y mis miedos, sin que ello justifique lo que he hecho. No haber reflexionado sobre mi actuar desde el punto de vista ético y las dudas que mi comportamiento podían generar es una responsabilidad que voy a sobrellevar siempre”, escribió.

“No va a ser suficiente pedir disculpas a todos los que he decepcionado. No creo poder recuperar la confianza, tomé esta decisión con los temores y limitaciones de un ser humano y reconozco que este fue el peor error de mi vida”, continuó en la misiva.