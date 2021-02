Pareja denuncia que hospital solo les entregó un bebé pese a que esperaban tener gemelos

Tras la dulce espera, una pareja de esposos comenzó a vivir un tormento. Ellos esperaban tener dos gemelos, de acuerdo a las ecográficas que se venía haciendo la madre, sin embargo, el hospital solo les entregó un bebé sin mayores explicaciones.

“Me llamaron para decirme que había nacido un bebé nada más, ni siquiera me dijeron el sexo ni nada”, comentó Augusto Cotero.

Según información brindada por América Noticias, la mujer, identificada como Noemí Cóndor Apaza, dio a luz a una niña tras 40 semanas de embarazo en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP).

El padre de la bebé mostró los exámenes médicos que su esposa se realizó a lo largo de su gestación. Varias ecografías, de instituciones privadas y públicas, señalaban que la pareja iba a tener gemelos.

Uno de los resultados precisaba que uno de los gemelos iba a ser de sexo masculino, mientras que el otro no pudo ser identificado por la posición del feto en el vientre.

“No sé porque me dicen que es uno. Que digan que se han equivocado en algo, pero que me den a mi hijo. No pido otra cosa”, manifestó Cotero.

“Solo encontramos uno”

Según un comunicado de la exMaternidad de Lima, solo encontraron un bebé de sexo femenino en el vientre de la madre tras realizarle una cesárea, pese a que, en efecto, todas las pruebas señalaban una gestación gemelar.

“Se encontró a un solo bebé de sexo femenino (…), una sola placenta y un solo cordón umbilical; además se encuentra un quiste anexial derecho de 15 centímetros de diámetro”, se lee en el comunicado del nosocomio.

El documento del INMP señala que ya se han iniciado las investigaciones correspondientes y se dio aviso a las autoridades correspondientes.