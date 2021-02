Martín Vizcarra rompe su silencio tras acusación de recibir vacuna contra COVID-19

Martín Vizcarra, candidato al Congreso, confirmó que fue vacunado en el marco de los ensayos clínicos del laboratorio chino Sinopharm. Fue el 2 de octubre, cuando recibió la primera dosis, mientras que la segunda se la colocaron a finales del mismo mes.

Sin embargo, el exmandatario no sabe si fue inyectado con el medicamento contra la COVID-19 o con un placebo, como demanda las pruebas que se le realizaron a otros 12 mil peruanos.

Según Vizcarra, mantuvo este tema en reserva por disposición del laboratorio chino, como también lo hicieron el resto de voluntarios.

El candidato a Somos Perú se sometió a una prueba rápida en vivo para demostrar que no presenta anticuerpos de coronavirus. Así confirmó que, pese a ser parte de los ensayos clínicos cuando era presidente, no recibió la dosis de Sinopham, sino un placebo.

Como se recuerda, en el mes de octubre, el laboratorio chino había enviado sus primeros lotes de vacunas para proceder con los ensayos clínicos de la Fase 3 que se realizaban en Perú, a través de la Universidad Cayetano Heredia.

Investigan lo ocurrido

Horas antes, la jefa del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, reveló que ha solicitado información sobre la vacunación contra la COVID-19, con la fórmula del laboratorio chino Sinopharm, que habría recibido el expresidente Martín Vizcarra y su esposa durante su gestión.

Luego que el programa Beto A Saber difundiera esta información, Bermúdez indicó que ha solicitado datos, sin embargo, no descartó que el exmandatario haya sido inscrito como voluntario de los ensayos clínicos de Sinopharm en el Perú, las cuales iniciaron cuando aún era jefe de Estado.

“Nosotros no tenemos la confirmación. Ahora, de repente habrán sido voluntarios (refiriéndose a Vizcarra y su esposa), yo no sé. De todas maneras, hemos solicitado que nos informen en aras de la transparencia. He pedido que me informen si aquí, en la Presidencia del Consejo de Ministros, tenemos algún dato al respecto”, sostuvo.