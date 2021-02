Violeta Bermúdez sobre posible vacunación de Martín Vizcarra: “He pedido información"

La jefa del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, reveló que ha solicitado información sobre la vacunación contra la COVID-19, con la fórmula del laboratorio chino Sinopharm, que habría recibido el expresidente Martín Vizcarra y su esposa durante su gestión.

Luego que el programa Beto A Saber difundiera esta información, Bermúdez indicó que ha solicitado datos, sin embargo, no descartó que el exmandatario haya sido inscrito como voluntario de los ensayos clínicos de Sinopharm en el Perú, las cuales iniciaron cuando aún era jefe de Estado.

“Nosotros no tenemos la confirmación. Ahora, de repente habrán sido voluntarios (refiriéndose a Vizcarra y su esposa), yo no sé. De todas maneras, hemos solicitado que nos informen en aras de la transparencia. He pedido que me informen si aquí, en la Presidencia del Consejo de Ministros, tenemos algún dato al respecto”, sostuvo.

La premier aseguró que entiende que todos los ensayos de este tipo cuentan con protocolos en cuanto a la revelación de la identidad de los participantes.

“Hemos recibido información de que desde la propia Sinopharm enviarían las dosis para las personas que participaron de estos ensayos. Acuérdense que a las personas que les pusieron placebo, les tienen que poner la vacuna”, comentó.

El informe de Beto A Saber

El programa de Beto Ortíz reveló que el año pasado, cuando llegaron especialistas de la salud desde China para realizar los ensayos clínicos le propusieron al mandatario inocular a él y a todos su gabinete de ministros, pero lo habría rechazado para evitar cualquier repercusión de la prensa.

Tras ser consultado, el investigador principal de la Universidad Peruana Cayetana, Germán Málaga, no quiso negar ni confirmar la noticia.

“Pregúntenselo a él en todo caso. Yo no puedo revelar quiénes han sido vacunados o no. Yo no puedo negar esa información de quiénes han sido vacunados y quiénes no. Yo no puedo revelar. El Comité de Ética obliga a mantener el hermetismo completo de quienes han recibido vacunas”, sostuvo.