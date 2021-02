“300 mil vacunas no alcanzan ni siquiera para la primera línea de salud”, critica Martín Vizcarra

Martín Vizcarra, candidato al Congreso por Somos Perú, criticó el número de dosis de vacunas contra la COVID-19 que arribaron al Perú el domingo por la noche. El exmandatario quedó insatisfecho con la cantidad tras considerar que no alcanzará para inocular a todo el personal sanitario.

“Hay que hacer una reflexión, ¿para cuántos ciudadanos alcanzan 300 mil vacunas? Para la mitad porque cada vacuna tiene que aplicarse en 2 dosis. 300 mil vacunas te inmunizan a 150 mil peruanos ¿Cuántos trabajan solo en salud? Muchos más que ellos, entonces esas 300 mil vacunas no alcanzan ni siquiera para la primera línea de salud”, sostuvo en una conferencia de prensa.

Vizcarra explicó que, de continuar a este paso -300 mil vacunados por semana-, el Perú necesitaría, por lo menos, 3 años para alcanzar la inmunidad de rebaño.

“El Perú tiene 33 millones de habitantes, para tener inmunidad necesitamos que aproximadamente el 75% esté vacunado. Eso significa que más o menos 25 millones deben estar vacunados, como son dos dosis necesitamos 50 millones, han llegado 300 mil. Si hacemos 300 mil por semana, nos demoramos 3 años en vacunar al 75%”, señaló.

Por último, el candidato al parlamento enfatizó en que el gobierno de turno debe acelerar el proceso de adquisición en busca de que lleguen más dosis de vacunas.

“Las vacunas tienen que llegar no por miles, sino por millones. Está bien que hayan llegado porque hemos roto la inercia, ahora lo que hay que buscar es que llegue mucho mayor cantidad. Si no tenemos vacunas ni siquiera para todo el personal de salud, no pensemos en el Ministerio Público y otro orden de personas”, remarcó.