Ricardo Burga sobre Carlos Ezeta: "Si ha cometido una falta, que responda ante la justicia"

Luego de conocerse que el Ministerio Público solicitó hasta 12 años de prisión para Carlos Ezeta, el congresista Ricardo Burga decidió responder a la opinión pública ante las acusaciones de "usar su poder" para encarcelar al joven que lo agredió el día de la vacancia presidencial de Martín Vizcarra.

En una entrevista con Correo, Burga consideró difamatorio y calumnioso lo mencionado por Carlos Ezeta (24) durante una entrevista en TV, dónde dio a conocer que el Ministerio Público pidió de 6 a 12 años de prisión contra su persona.

"A ese joven yo lo disculpé públicamente (...) Yo me he excluido del juicio. No he presentado ninguna denuncia. Ahora, ese señor va a tener que hacerse responsable por lo que ha manifestado (el miércoles) en un canal de televisión donde ha insinuado que yo estoy detrás de esa denuncia (de la Fiscalía). Eso es una difamación y calumnia por la cual va a tener que responder en los tribunales. Eso no puede ser permitido por nadie. Si ha cometido una falta, tendrá que responder ante la justicia, no ante mí porque yo no he presentado ninguna denuncia", señaló el legislador.

Burga señaló que está evaluando la posibilidad de demandar a Ezeta por dejar entrever que él pudo haber usado su poder para dicho propósito, y que lo detallado en el peritaje “no tiene ninguna concordancia con la realidad”.

"Lo único que sé es que tengo una fractura de huesos nasales de la cual hasta ahora no puedo recuperarme. El médico lo ha considerado una lesión grave. Sobre la sanción, no lo sé. Tengo entendido que la Fiscalía ni siquiera ha hecho la acusación. No he sido citado a la Fiscalía, no he sido citado al Poder Judicial. El joven está haciendo, simplemente, suposiciones", manifestó.

¿Se arrepiente?

Asimismo, el congresista de Acción Popular indicó que siente arrepentimiento por haber perdonado a Ezeta, pues el joven no ha cumplido con el trabajo comunitario con el que se comprometió.

"Lo perdoné. Me estoy arrepintiendo de haberlo hecho porque ni siquiera ha hecho el trabajo comunitario al que se comprometió", finalizó,